Voici pourquoi vous devriez éviter la prochaine fonctionnalité de messages de disparition de WhatsApp

WhatsApp a expliqué comment Disappearing Messages fonctionnera sur la plate-forme.

Il semble que la mise en œuvre ne soit pas aussi personnalisable ou aussi sécurisée que les applications concurrentes.

WhatsApp travaille depuis plusieurs mois sur les messages expirés (appelés Disappearing Messages), sur les traces des applications de messagerie rivales. Il semble que la société soit sur le point de mettre en œuvre la fonctionnalité, car elle vient de mettre à jour sa page FAQ.

La page mise à jour, repérée par WABetaInfo, révèle tout ce que nous devons savoir sur la disparition des messages dans WhatsApp. Et malheureusement, il semble que la fonctionnalité soit bien en deçà des fonctionnalités similaires dans d’autres applications.

Le plus gros problème contre la fonctionnalité WhatsApp est probablement qu’il s’agit d’une simple bascule marche / arrêt. Pendant ce temps, Signal et Telegram présentent des délais d’expiration personnalisables qui varient de quelques secondes à une semaine. Plus précisément, les messages de disparition de WhatsApp ne disparaissent qu’au bout de sept jours. Découvrez une image obtenue par WABetaInfo au dessous de.

Un autre inconvénient notable de l’utilisation de cette fonctionnalité est que le téléphone du destinataire enregistre par défaut automatiquement les fichiers multimédias envoyés via des messages disparus de toute façon. La FAQ indique que les utilisateurs devront désactiver la fonctionnalité de téléchargement automatique (Paramètres> Utilisation des données et du stockage) pour arrêter ce comportement, mais cela est probablement nécessaire pour chaque utilisateur d’une discussion. Cela vous amène à vous demander à quoi servent les messages disparus s’ils ne disparaissent pas par défaut.

La section FAQ avertit également que la citation d’un message à suppression automatique dans une réponse signifie que le message «pourrait» rester dans une discussion après sept jours. De plus, les messages disparus ne se supprimeront pas s’ils sont transférés vers un chat WhatsApp avec les messages disparus désactivés. Ces deux comportements sont plutôt étranges, car vous penseriez que même un message auto-supprimant cité serait omis (ne laissant que la réponse) et que le transfert de ces messages éphémères ne serait pas possible.

L’équipe note également qu’il est possible pour les utilisateurs de capturer un message auto-supprimant, au lieu d’offrir des alertes de capture d’écran comme on le voit dans Snapchat et Telegram. En d’autres termes, il vaut mieux utiliser ces deux services et Signal si vous voulez vraiment plus de tranquillité d’esprit pour les messages auto-supprimés.

