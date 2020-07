Voici pourquoi vous devriez acheter l’iPad économique sur un ordinateur portable ou une tablette Android bon marché

Cet article peut contenir des vues et opinions personnelles de l’auteur.

Si vous avez besoin d’un ordinateur portable économique, vous pouvez envisager d’acheter un iPad économique à la place, sauf si vous avez vraiment besoin de Windows. Il existe de nombreuses raisons solides pour lesquelles l’iPad de base de 10,2 pouces à 329 $ peut être le choix le plus sûr, le plus fiable et de meilleure qualité pour vous par rapport à n’importe quel ordinateur portable à petit budget.

J’ai parcouru cinq ordinateurs portables et tablettes Windows économiques au cours de la dernière année, ainsi que deux iPads et deux tablettes Android économiques supplémentaires. Mon expérience avec eux, ainsi que mes conclusions vous seraient probablement utiles si vous planifiez actuellement votre prochain achat à petit budget.

Aucun ordinateur portable à 330 $ n’aura aussi bon écran et haut-parleurs

Vous serez surpris de la beauté de l’écran de 10,2 pouces sur l’iPad économique et de la qualité surprenante de ses haut-parleurs. Et vous ne serez probablement pas surpris qu’aucun des ordinateurs portables que j’ai jamais utilisés et qui coûtent moins de 500 $ n’atteigne même ce niveau de qualité. Normalement, ils comportent des haut-parleurs ridiculement minces et dans certains cas silencieux, et même si vous en trouvez un avec un écran décent, ce serait probablement une résolution plus faible et des couleurs et un contraste plus pauvres. appareil, pour simplement regarder YouTube et Netflix, votre meilleur pari est l’iPad.

Aucun ordinateur portable de moins de deux fois le prix ne fonctionnerait aussi bien

Alors que l’iPad à petit budget parcourt les jeux et les applications comme un champion, et que je vois à peine une différence entre lui et l’iPad Pro beaucoup plus cher, on ne peut pas en dire autant des ordinateurs portables à petit budget. Normalement, en ce qui concerne les ordinateurs portables à petit budget, bien qu’ils exécutent Windows 10, ce qui théoriquement peut faire beaucoup plus que iPadOS, vous serez à peine capable d’ouvrir 5 onglets Chrome ou de passer en plein écran sur une vidéo YouTube sans décalage.

Ne sous-estimez pas votre temps précieux, qui serait rapidement perdu si vous comptez sur un ordinateur portable à petit budget. Quelque chose d’aussi simple que d’ouvrir vos notes Google Keep, ou un fichier PDF peut prendre beaucoup plus de temps sur un ordinateur portable économique que sur un iPad économique. Tout ce temps d’attente s’additionne. Serait-il vraiment la peine que vous utilisiez un système d’exploitation à part entière, alors qu’il fonctionne à peine?

Aucun ordinateur portable à petit budget n’aura une qualité de construction aussi bonne

Même de nombreux ordinateurs portables coûteux ne présentent pas la qualité de construction élégante et solide que vous offre l’iPad économique. Avec les ordinateurs portables à petit budget, vous avez également un poids bien supérieur à 3 livres à transporter et une chaleur inconfortable à gérer car elle commence à s’étouffer avec quelques onglets Chrome.

N’oubliez pas que vous devriez profiter de vos appareils. Même avec un petit budget, vous n’avez pas besoin que vos genoux soient cuits et vos nerfs tirés.

La plupart des ordinateurs portables bon marché ne dureront pas autant sur une charge de batterie

Alors que l’iPad au budget 10.2 est annoncé comme pouvant durer jusqu’à 10 heures avec une seule charge de batterie, j’obtiens environ 9 heures de temps d’écran. Les utilisateurs légers peuvent bien dépasser 10 heures, voire quelques jours.