Voici pourquoi l’introduction en bourse d’Ant Group a été retirée par les régulateurs chinois

Voici pourquoi l’introduction en bourse d’Ant Group a été retirée mardi: c’est l’une des institutions financières les plus importantes du monde sur le plan systémique et, pour le moment, elle est à peine réglementée.Grâce à l’emprunt, Ant fournit la technologie qui alimente une grande partie de l’économie chinoise. à l’épargne aux investissements à l’assurance. Une défaillance de ses systèmes pourrait avoir des conséquences dévastatrices pour des centaines de millions de personnes. Les régulateurs chinois ont déclaré à Ant cette semaine qu’il avait besoin de beaucoup plus de réglementation, et Ant a accepté. Mais tant que le régime de réglementation à venir est incertain, une introduction en bourse semble prématurée – – – Ce qu’ils disent: Bien que le calendrier des actions du gouvernement chinois ait certainement été une surprise, leur substance a été bien télégraphiée ces derniers jours. Le vice-ministre des Finances Zou Jiayi a déclaré lors d’une récente conférence que la fintech ne devait pas être autorisée à contourner la réglementation, selon Reuters. Elle a souligné que les monopoles à tout le monde sont également mauvais. Le Comité chinois de stabilité financière et de développement a publié dimanche une déclaration sur la nécessité «d’inclure toutes les activités financières dans le cadre réglementaire». Le régulateur bancaire chinois Guo Wuping a également écrit lundi. que la carte de crédit et les produits de prêt d’Alibaba ne sont pas différents de ceux émis par les banques, selon le NYT. Ils devraient donc être réglementés de la même manière, a-t-il déclaré.Entre les lignes: l’introduction en bourse aurait probablement encore eu lieu à temps sans un récent discours de Jack Ma, le fondateur d’Alibaba et d’Ant.Ma dénoncé les régulateurs financiers, a déclaré que la réglementation financière était dépassée et que les entreprises de technologie ne devraient pas être soumises à une réglementation.L’ironie est que les 35 milliards de dollars que Ant s’attendait à lever lors de son introduction en bourse auraient largement contribué à apaiser les craintes des régulateurs selon lesquelles l’entreprise ne serait pas suffisamment capitalisée. .Ma bulle de pensée: toutes les banques sont des entreprises technologiques, mais dans tous les cas, la technologie peut casser. C’est OK si un seul ordinateur tombe en panne; ce n’est pas OK si tout le système financier d’un pays tombe en panne.Si une entreprise technologique est également une institution financière d’importance systémique, elle doit être réglementée aussi assidûment que tout autre géant des services financiers. L’introduction en bourse du groupe est une mauvaise nouvelle pour les investisseurs mondiaux qui voulaient une part d’un géant financier à croissance rapide, et est également une mauvaise nouvelle pour la bourse naissante de Shanghai. Mais si un retard de quelques mois contribue à clarifier avant l’introduction en bourse le futur régime réglementaire d’Ant, aucun dommage à long terme n’aura été causé.

