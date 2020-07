Voici pourquoi les téléphones 5G UW de Verizon sont plus chers que les modèles T-Mobile ou AT&T

Avec sa dernière Modèle Galaxy A71 5G UW, Verizon n’a fait que reconfirmer la tendance que nous avons constatée cette année pour ses nouveaux téléphones réseau 5G – une seule et même marque et modèle coûte entre 50 et 100 dollars plus cher sur Big Red que partout ailleurs.

Le Galaxy A71 5G UW, par exemple, peut être commandé pour 650 $ sur Verizon, mais c’est 600 $ sur T-Mobile, Sprint ou AT&T. le OnePlus 8 commence à 700 $ sur T-Mobile, mais le La version OnePlus 8 5G UW coûte 800 $ sur Verizon, à l’exception des promotions.

Les 999 $ Samsung Le Galaxy S20 n’était pas disponible sur Verizon au lancement, est venu trois mois plus tard dans sa liste, mais a tout de même commencé à partir d’un grand. le LG V60 était de 800 $ à T-Mobile ou AT&T au lancement, mais le LG V60 5G UW coûtait 950 $ chez Verizon, vous comprenez la dérive.

Pourquoi les téléphones 5G UW de Verizon sont-ils si chers?

Eh bien, la réponse réside précisément dans ce petit suffixe « UW » après les noms des modèles. Il signifie Ultra Wideband et indique le type de réseau 5G que Verizon exploite. Il est construit sur les bandes hautes appelées fréquences mmWave, et c’est le type qui offre ces vitesses gigabit fulgurantes dont les premières promos de réseau 5G étaient pleines.

T-Mobile ou Les réseaux 5G actuels d’AT & T ont encore du temps pour intégrer la couverture mmWave, et cela se voit dans les vitesses de pointe de leurs réseaux 5G par rapport à Verizon. Cependant, les avantages du réseau 5G mmWave s’arrêtent là. Ils nécessitent une construction de station de base beaucoup plus dense dans les villes, ne peuvent pas voyager loin, et leur signal peut facilement être même bloqué par votre main.

C’est pourquoi les téléphones 5G mmWave comme Verizon ont besoin d’avoir beaucoup plus d’antennes à l’intérieur pour un signal suffisamment fort, et ces modems et filtres mmWave utilisent également des matériaux plus chers.

Matériaux d’interférence pour modem mmWave plus chers

Les réseaux 5G de T-Mobile et d’AT & T utilisent principalement le spectre à bande basse et moyenne bande, les fréquences dites sous-6 (GHz), mais le nouveau spectre à haute bande de Verizon, également connu sous le nom de longueur d’onde millimétrique (mmWave), comprend 28 et Bandes 39 GHz.

Bien que la portée totale des ventilateurs 5G soit plus large sur le spectre radio que toutes les générations précédentes, y compris la 4G LTE, cela signifie également que de nouveaux matériaux sont nécessaires pour les modems qui le couvriront. Selon Ki-Song Song, chercheur au Material Technology Center de LG Electronics, s’exprimant à la session d’industrialisation Nano Korea 2020 ce mois-ci:

Ainsi, les matériaux et les filtres modernes nécessaires pour survivre à ces émissions haute fréquence sans interférence majeure sont plus chers. Alors que nous laisserons les ingénieurs expérimenter et décider des futurs matériaux pour les modems 5G, il devient clair que si vous voulez qu’ils prennent en charge les réseaux mmWave 5G, cela rendra ces modems plus chers en tant que partie téléphonique.