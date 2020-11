Voici pourquoi les adolescents doivent être plus gentils avec leurs parents

L’application vidéo courte TikTok a annoncé aujourd’hui qu’elle étendait la fonctionnalité de jumelage familial qu’elle avait introduite plus tôt cette année. Comme le titre de l’article le suggère, les parents peuvent associer leur compte TikTok au compte de leur adolescent; cela donne aux parents plus de contrôle et leur permet d’utiliser de nouveaux outils pour créer une expérience TikTok équilibrée qui convient à toute la famille.

TikTok ajoute de nouveaux contrôles parentaux

Les nouvelles fonctionnalités du jumelage familial comprennent Chercher ; avec cette fonctionnalité, vous pouvez décider si votre adolescent peut rechercher certains contenus, utilisateurs, hashtags et sons TikTok. Vous pouvez également déterminer combien de temps votre enfant peut passer sur TikTok chaque jour avec Gestion du temps d’écran . Dans Mode restreint , certains contenus qui ne conviennent pas aux enfants seront limités dans le nombre d’apparitions faites dans le flux « Pour vous » de votre enfant.

Outre la recherche, d’autres nouvelles fonctionnalités incluent Comment; avec cette fonctionnalité activée, vous pouvez décider qui peut commenter les publications TikTok de votre enfant. Il vous appartient de décider si le compte TikTok de votre enfant est public (ouvert à tous) ou privé (votre adolescent décide qui peut le voir) Découvrabilité, et le Vidéos aimées vous décidez si les autres peuvent voir les vidéos que votre enfant a « aimées ». Et tandis que les messages privés sont automatiquement désactivés pour les moins de 16 ans, si votre enfant a 17 ans ou plus, vous pouvez restreindre les abonnés TikTok qui sont autorisés à envoyer un message privé à votre enfant ou le désactiver complètement.

Dans son blog, TikTok déclare: « Chaque famille est différente. Certains peuvent choisir d’utiliser le jumelage familial uniquement lorsque leur adolescent commence sur TikTok; d’autres peuvent choisir de rester connectés au compte de leur adolescent plus longtemps; et même sans le jumelage familial activé, les adolescents peuvent tirez toujours parti de ces outils en les sélectionnant individuellement via les paramètres de leur application. Peu importe ce que les parents et les adolescents décident qui leur convient, nous espérons que le jumelage familial encouragera les familles à avoir des conversations plus larges sur la sécurité numérique.

Les moins de 13 ans peuvent utiliser TikTok pour les jeunes utilisateurs, ce qui limite l’utilisation de TikTok à « afficher uniquement ». Comme le dit TikTok, « Dans cet écosystème, les utilisateurs peuvent découvrir et créer des vidéos amusantes, créatives et même éducatives, mais ne peuvent pas publier ces vidéos, commenter les vidéos des autres, envoyer des messages avec les autres, ou maintenir un profil ou des abonnés. » Il prépare les moins de 13 ans à ce jour glorieux à l’avenir quand ils auront 14 ans et peuvent créer et publier des vidéos sur la plate-forme.

Pour la saison des fêtes, TikTok a également déclaré aujourd’hui qu’il lançait une célébration de vacances d’un mois qui mettra en valeur et soutiendra le groupe diversifié de créateurs, d’utilisateurs et d’artistes de TikTok. TikTok déclare que sa « programmation de contenu #HolidaysOurWay honorera et célébrera les différentes voix et origines des personnes sur notre plate-forme et mettra en vedette les traditions culturelles, la cuisine familiale, la conversation et les relations humaines de base. Avec un calendrier rempli de programmes TikTok LIVE et spéciaux , contenu de créateur organisé, nous mettons tout en œuvre pour une fin de 2020 édifiante et inclusive. » TikTok ajoute que « Nous allons également présenter un nouveau contenu sur le thème des vacances pour » Amplify Diverse Voices « , notre série de vidéos qui aide à soutenir et à découvrir divers créateurs sur TikTok. Dans l’édition spéciale des fêtes, nous mettrons en avant les créateurs dans notre et leurs traditions de vacances. Amplify Diverse Voices élève et célèbre les cultures, aide les utilisateurs à découvrir les traditions et encourage la communauté à apprendre de nos incroyables créateurs. «

Le gouvernement américain, qui cherche à interdire TikTok car il pourrait être contraint de remettre les données collectées dans les États au gouvernement communiste chinois, a donné à la société mère de TikTok ByteDance deux semaines pour trouver un acheteur américain pour ses opérations américaines. En septembre, un accord de principe a été conclu avec Oracle et Walmart, chaque entreprise américaine prenant 20% de l’opération; 60% appartiendraient à la branche américaine de ByteDance. Si aucun accord n’est conclu, TikTok sera banni des États.

L’application compte 100 millions d’utilisateurs aux États-Unis et dans le monde entier, elle a été installée deux milliards et demi de fois dans plus de 150 pays selon CBS.