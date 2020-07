Voici pourquoi le Galaxy Note 20 n’aura probablement pas d’écran 120 Hz, mais le Galaxy S20 Fan Edition le sera

Nous avons récemment appris que le standard Samsung Le Galaxy Note 20 ne comportera probablement pas d’écran 120 Hz, mais s’en tiendra à un écran 60 Hz. En plus de cela, il est prévu de venir avec un écran plat et un dos en plastique. Ces déclassements entraîneront apparemment une prix inférieur. Cela dit, ne vous attendez pas à ce que le téléphone se vende beaucoup moins cher que le Galaxy Note 10, qui commence à 950 $. Curieusement, la version réduite du Galaxy S20, qui sera probablement appelée le Galaxy S20 Fan Edition, affichera l’écran à la mode 120Hz.

Il portera probablement le SoC Snapdragon 865, qui n’est peut-être pas la dernière puce phare de Qualcomm, mais n’oublions pas que le Le Snapdragon 865 Plus, qui sera censé alimenter le Galaxy Note 20, n’est pas une amélioration massive et offre des gains de processeur et de GPU de 10%.

D’autres spécifications rumeurs incluent un triple système de caméra avec un vivaneau principal 12MP, un tireur ultra-large 12MP et un téléobjectif 8MP avec zoom optique 3x, et un Batterie de 4500 mAh. Il serait classé IP68 et conserverait la prise casque 3,5 mm.

Ce sont des spécifications solides et malgré cela, le prix du Galaxy S20 Fan Edition devrait se situer entre 700 $ et 750 $. Alors, comment se fait-il que Samsung équipe un appareil à 700 $ avec un panneau de 120 Hz mais pas le Galaxy Note 20?

Eh bien, le diable est dans les détails. Selon l’analyste d’affichage Ross Young , le Galaxy S20 Fan Edition arborera un panneau OLED rigide, qui sera nettement moins cher que l’OLED flexible du duo Galaxy Note 20.

Le S20 FE utilisera un OLED rigide par rapport à un OLED flexible sur le S20 et le Note 20. Il sera donc plus épais et plus lourd, mais peut réduire considérablement le coût. – Ross Young (@DSCCRoss) 23 juillet 2020

Si vous êtes intéressé par les tenants et les aboutissants de la technologie, Young explique que le panneau OLED du Galaxy S20 Fan Edition sera plus épais et plus lourd et offrira une résolution inférieure. En surface, cependant, un consommateur moyen ne ressentira probablement pas de différence perceptible.

Le Galaxy S20 FE serait publié au quatrième trimestre 2020

Les Européens seront également ravis de savoir que la S20 Fan Edition sera probablement proposée dans la variante Snapdragon 865. seulement.

De plus, le Galaxy Note 20 devrait être proposé dans la seule configuration de 8 Go de RAM et 256 Go de mémoire native et sans prise en charge de la carte microSD. Le Galaxy S20 Fan Edition, en revanche, comportera apparemment 6 Go de RAM et 128 Go de stockage au minimum et prendra également en charge l’extension de la mémoire.

Donc, si le Galaxy Note 20 semble trop riche pour votre sang, le Galaxy S20 Fan Edition semble certainement être une alternative valable si vous êtes prêt à abandonner le S Pen et une configuration de caméra plus prometteuse.