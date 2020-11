Voici Poudlard dans Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2

Avez-vous déjà regardé la Grande Salle de Poudlard et ressenti le besoin de grimper le long d’une de ces tables massives? Que diriez-vous de recréer la petite chute de Dumbledore depuis la tour d’astronomie mais à l’arrière d’une planche à roulettes? Eh bien, vous avez de la chance! YouTuber Skramblez est en quelque sorte un expert en matière de création de parcs personnalisés dans le Pro Skater 1 + 2 de Tony Hawk, et leur dernier design est Poudlard repensé comme le paradis du skateboard.

Il a clairement été construit avant tout pour la jouabilité, alors ne vous attendez pas à une récréation à grande échelle ou entièrement fidèle, mais c’est toujours indéniablement Poudlard. De plus, cela ressemble en fait à un terrain de jeu vraiment amusant et bien conçu pour en parler un peu. La vidéo intégrée ci-dessous de Skramblez sifflant autour de l’endroit en tant que Harry, Ron et Hermione ne manquera pas de vous rendre envieux de leurs compétences en skateboard et de leur magie créative.

Notamment, ils ont également relevé le défi de transformer le château de Peach, le temple d’Hyrule et le niveau City Escape de Sonic Adventure 2 en parcs personnalisés. Qu’il suffise de dire qu’ils ont tous l’air tout aussi agréables. Si vous avez envie d’essayer l’un d’entre eux, recherchez simplement Skramblez dans le menu des créations personnalisées. Comme toutes les créations sont verrouillées sur la plate-forme, elles ne devraient être jouables que sur PC.

Voici Skramblez s’exhibant à Poudlard:

Dans notre revue Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2, nous l’avons appelé «une capture amoureuse» des deux premières entrées de la série, et avons conclu que les deux jeux «se jouent toujours à merveille».

Bien qu’il ne soit pas actuellement disponible sur Steam, vous pouvez toujours le récupérer sur Epic Games Store. Et si vous recherchez plus de bonté de jeu de simulation, nous sommes là pour vous.

