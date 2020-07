Voici où se trouve Xur dans Destiny 2 aujourd’hui – les rouleaux aléatoires sont de retour

Xûr est le marchand d’équipement exotique de Destiny 2. Il apparaît chaque week-end pour vendre les objets les plus convoités du jeu en échange de fragments légendaires, mais si vous êtes un joueur occasionnel avec des fragments limités à dépenser, il peut être difficile de savoir laquelle de ses marchandises vaut le plus votre investissement. C’est là que nous intervenons.

À compter du 12 juin 2020, il semble que Xûr soit de retour pour fournir des jets aléatoires – le marchand exotique fournit donc plus d’excitation qu’il ne l’a fait depuis longtemps. Xûr apparaît chaque vendredi à 17h00 GMT (10h00 Pacifique) et restera dans les parages jusqu’à la réinitialisation du mardi. Nous mettrons à jour ce guide peu de temps après son arrivée, donc si vous lisez ceci, il vous suffit de lire pour savoir où il se trouve et quels sont les meilleurs articles qu’il vend cette semaine.

Ses apparitions dans EDZ, Titan, Nessus, Io et The Tower se sont déroulées aux mêmes endroits qu’il fréquentait dans Vanilla Destiny 2. Donc, si vous suivez Destiny 2 depuis le début, vous ne devriez pas avoir de problème pour trouver les places du marchand. .

Xûr est de retour sur Titan cette semaine, au Rig. Il vend:

Sunshot, un canon à main à énergie exotique, pour 29 éclats légendaires

un canon à main à énergie exotique, pour 29 éclats légendaires Poignée de main de menteur, Gantelets de chasseur exotique, pour 23 éclats légendaires MOB: 18 RÉS: 10 REC: 6 DIS: 6 INT: 9 STR: 14 Total: 63

Gantelets de chasseur exotique, pour 23 éclats légendaires Guerrier éternel, un casque Titan exotique, pour 23 éclats légendaires MOB: 16 RÉS: 9 REC: 6 DIS: 9 INT: 9 STR: 12 Total: 61

un casque Titan exotique, pour 23 éclats légendaires Crâne de Dire Ahamkara, un casque de démoniste exotique, pour 23 éclats légendaires MOB: 7 RÉS: 9 REC: 15 DIS: 11 INT: 16 STR: 2 Total: 60

un casque de démoniste exotique, pour 23 éclats légendaires

Pour en savoir plus sur les excellents jeux FPS en général et Destiny 2 en particulier, vous pouvez suivre ces liens et rester avec nous pour bien plus.

