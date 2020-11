Voici où regarder la PUBG Continental Series 3

Nous sommes en novembre, ce qui signifie que le début de la PUBG Continental Series 3 est presque arrivé. La compétition débute ce week-end, avec des matchs en Asie, dans le Pacifique, en Amérique du Nord et en Europe qui se dérouleront tous le 5 novembre. Nous avons le programme complet, ainsi que comment regarder, ici.

PUBG Corp propose des émissions en anglais pour tous les matchs et vous pourrez vous connecter à la fois sur Twitch et YouTube, ainsi que sur TikTok et Facebook Gaming. Le flux de carte du tournoi sera diffusé séparément sur Twitch. La société a également organisé des émissions dans de nombreuses langues internationales, avec des talents pour chacune. Vous pouvez vous rendre sur le site officiel pour obtenir les détails complets sur les flux de diffusion et les talents de casting alignés pour chaque langue.

Les jours de compétition sont échelonnés par région. Ceux-ci incluent l’Asie, l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Nord et l’Europe. En règle générale, les matchs se dérouleront du jeudi au vendredi en Asie et en Amérique du Nord, et du samedi au dimanche en Asie-Pacifique et en Europe. Vous pouvez consulter le calendrier complet de trois semaines ci-dessous. Sur la diffusion mondiale de Twitch, il y aura des largages activés – donc même si votre équipe préférée ne joue pas dans le tournoi cette année, vous voudrez peut-être toujours vous connecter pour récupérer un butin cool pour le jeu Battle Royale.

Si vous le souhaitez, vous pouvez toujours ajouter cet article à vos favoris et le regarder ici:

Et voici le programme complet:

Asie

Semaine 1: 11 / 5-6 @ 19h KST / 17h ICT / 2h PST / 11h CET

Semaine 2:11 / 12-13, @ 19h KST / 17h ICT / 2h PST / 11h CET

Semaine 3:11 / 19-20, à 19h KST / 17h ICT / 2h PST / 11h CET

Amérique du Nord

Semaine 1: 11 / 5-6 @ 16pm PST / 11 / 6-7 @ 1am CET / 9am KST / 7am ICT

Semaine 2: 11 / 12-13 à 16h00 PST / 11 / 13-14 à 1h00 CET / 9h00 KST / 7h00 ICT

Semaine 3: 11 / 19-20 à 16h00 PST / 11 / 20-21 à 1h00 CET / 9h00 KST / 7h00 ICT

Asie-Pacifique

Semaine 1: 11 / 7-8 à 17h ICT / 2h PST / 11h CET / 19h KST

Semaine 2:11 / 14-15 @ 17h ICT / 2h PST / 11h CET / 19h KST

Semaine 3: 11 / 21-22 @ 17h ICT / 2h PST / 11h CET / 19h KST

L’Europe 

Semaine 1: 11 / 7-8 à 19h CET / 10h PST / 11 / 8-9 à 1h ICT / 3h KST

Semaine 2: 11 / 14-15 @ 19h CET / 10h PST / 11 / 15-16 @ 1h ICT / 3h KST

Semaine 3: 11 / 21-22 @ 19h CET / 10h PST / 11 / 22-23 @ 1h ICT / 3h KST

