Voici notre premier vrai regard sur STALKER 2

STALKER 2 existe principalement sous la forme d’indices et de rumeurs à la limite de notre vision périphérique collective depuis quelques années, mais il a maintenant une véritable bande-annonce. La bande-annonce de STALKER 2 a fait ses débuts à la vitrine des jeux Xbox, et elle a toute l’atmosphère effrayante de STALKER que vous pourriez espérer, le tout dans des visuels Unreal Engine au look pointu.

La bande-annonce s’ouvre sur une porte en métal rouillé portant un logo GSC Gameworlds, et le plan passe à une vue sombre de la célèbre grande roue de Pripyat, la ville située près du réacteur nucléaire de Tchernobyl. Les feuilles et autres détritus sont étrangement suspendus dans l’air, et nous nous sommes rendus dans un tunnel souterrain, vraisemblablement dans une sorte de complexe de bunker, éclairé uniquement par un voyant rouge tournant.

La bande-annonce contient des images de diverses anomalies, l’une provoquant d’étranges effets gravitationnels et l’autre centrée sur un artefact orange brillant – dont vous vous souviendrez comme un objet précieux du STALKER original.

Voici la bande-annonce:

Un autre plan nous montre une sorte de créature fœtale déformée tenue dans un tube d’incubation en verre, dans une chambre souterraine abritant ce qui semble être des dizaines d’entre eux. Brut.

Enfin, nous voyons le harceleur titulaire marcher à travers la forêt en direction de l’ancien réseau radar emblématique de Duga près de Pripyat. La silhouette se tourne vers la caméra, le visage masqué par un masque à gaz, avant que la remorque ne devienne noire.

La seule autre information dans la bande-annonce est que STALKER 2 apparaîtra sur Xbox Series X et Windows PC, et sera disponible sur Game Pass. Nous devrons attendre un peu plus longtemps pour savoir quelle est la date de sortie de STALKER 2.

