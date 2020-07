Voici notre premier aperçu du Samsung Galaxy Tab S7 (mise à jour: nouveau rendu)

Mise à jour, 14 juillet 2020 (1 h 30 HE): Tipster Evan Blass a divulgué un autre rendu de la vanille Galaxy Tab S7 qui nous donne un premier aperçu de sa couverture de clavier et de son stylet S Pen. Samsung fournira très probablement le S Pen avec la tablette comme il l’a fait avec la Galaxy Tab S6, mais vous devrez peut-être acheter la couverture magnétique du clavier séparément. Jetez un œil au dernier rendu ci-dessous.

Les nouveaux rendus surviennent également après la divulgation des spécifications de la Galaxy Tab S7 Plus prétendument divulguée la semaine dernière. On pense que la plus grande tablette sera dotée d’un processeur Snapdragon 865 Plus et d’une batterie de 10 090 mAh, ce qui devrait, espérons-le, entraîner une très longue autonomie.

Article original, 11 juin 2020 (17 h 10 HE): Le marché des tablettes Android n’a jamais été aussi robuste. Cependant, si vous recherchez la meilleure tablette Android que vous puissiez offrir, vous ne pouvez pas vous tromper avec l’un des appareils phares de la Galaxy Tab S de Samsung. Pour 2020, le Samsung Galaxy Tab S7 sera probablement le roi de la récolte, et nous avons notre premier aperçu ici.

Grâce à @OnLeaks (via Pigtou), nous avons nos premiers rendus divulgués pour le Samsung Galaxy Tab S7. En ce qui concerne les rendus perdus, @OnLeaks est généralement mortel, nous pouvons donc dire avec une relative confiance que ce que vous voyez ici est à quoi ressemblera l’onglet S7.

Samsung Galaxy Tab S7 rend

Les rendus ne montrent pas le stylet semblable à un crayon Apple fourni avec le Samsung Galaxy Tab S6. Cependant, vous pouvez clairement voir la rainure arrière dans les rendus où elle se fixerait magnétiquement, il est donc probable que nous verrons un stylet avec le Samsung Galaxy Tab S7.

Vous pouvez également voir le réseau de caméras à double objectif à l’arrière des rendus, qui est similaire aux caméras de la Tab S6. Cependant, il semble que le Samsung Galaxy Tab S7 ait un flash inclus, que nous ne voyions pas sur la Tab S6. Pour être clair, cependant, il est possible que la zone du module où @OnLeaks a placé un flash soit plutôt un troisième objectif d’appareil photo, bien que ce soit peu probable.

En relation: Courte critique du Samsung Galaxy Tab S6

Tipster Evan Blass a également divulgué un rendu de la Galaxy Tab S7 vanille qui correspond aux rendus susmentionnés. L’image ne nous dit rien de nouveau, mais montre l’écran aux couleurs vives de la tablette avec des lunettes minces autour d’elle. Regarde.

Malheureusement, des rendus tels que ceux-ci ne nous donnent pas une idée des spécifications internes du Samsung Galaxy Tab S7. Nous avons entendu dire qu’il aura une énorme batterie de 7 760 mAh, une connectivité 5G dans certaines régions du monde, et beaucoup de RAM et de stockage. Mais ce n’est qu’une rumeur à ce stade.

Une chose est relativement certaine: le Samsung Galaxy Tab S7 sera probablement très cher. La Galaxy Tab S6 a été lancée pour 650 $, donc le suivi correspondra probablement à ce prix ou atteindra même la barre des 700 $. Commencez à économiser vos sous.