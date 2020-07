Voici nos candidats MVP Overwatch League 2020

Dans le 2020 Overwatch Saison de la ligue, les deux plus grandes courses de récompense de l’année sont très différentes. Le vivier de talents pour la recrue de l’année est sauvage et surpeuplé, avec plusieurs candidats possibles de la plupart des équipes. La catégorie du joueur le plus utile semble stérile en comparaison, un petit groupe de joueurs avec du leadership et une capacité avérée à performer pour leur équipe sur une base cohérente.

Bien que la compétence mécanique soit nécessaire, ce n’est pas tout dans la course MVP. En 2018, Bang «JJoNak» Sung-hyeon a reçu le prix MVP de la saison inaugurale pour ses compétences en tant que support flexible et sa capacité à donner le rythme des attaques du New York Excelsior. Jay « Sinatraa » Won a remporté le trophée MVP 2019 pour sa capacité à jouer plusieurs héros à la perfection, mais sa croissance en tant que personne et joueur était également importante.

Le MVP 2020 recevra un bonus de 100000 $, attribué par T-Mobile, ainsi qu’un trophée MVP et un écusson de maillot pour la saison 2021. La liste officielle des candidats sera publiée par le Overwatch League le 7 août, mais voici quelques joueurs qui, selon nous, pourraient remporter le gros lot.

Kim «Rascal» Dong-jun (choc de San Francisco)

Rascal est largement considéré comme le joueur le plus flexible du Overwatch Ligue. Après sa performance cette année, il devrait également être en tête de liste des MVP.

En 2019, Rascal a servi le San Francisco Shock en tant que dieu DPS flex, ramassant n’importe quel héros requis de lui avec une compétence et une vitesse incroyables. En 2020, il a réussi ce même exploit avec Echo, devenant rapidement l’un des joueurs les plus talentueux du héros dès ses débuts en championnat.

L’année dernière, Sinatraa a reçu le MVP pour sa capacité à fléchir entre les rôles ainsi que les héros. Rascal a le même talent en lui, passant de manière transparente du jeu de soutien en tant que Brigitte et Baptiste à un héros comme Echo, souvent dans le même jeu. Peu de joueurs peuvent échanger des héros avec la fluidité de Rascal, mais des rôles entiers.

Attribuer à Rascal le prix MVP 2020 complète également thématiquement un «arc de rachat» dans lequel il est depuis ses débuts dans le Overwatch Ligue. Après avoir été transféré du London Spitfire au Dallas Fuel en 2018, Rascal a eu la malheureuse réputation d’être difficile à travailler. « Sa réticence à communiquer avec l’équipe lors des matchs récents est devenue une grande distraction », a déclaré Mike Rufail, propriétaire de Dallas Fuel, lorsque Rascal a été libéré de la mi-saison.

Rascal plongea dans le Overwatch Circuit des prétendants, jouant pour NRG Esports, l’équipe académique du San Francisco Shock. Avant le début de la saison deux, le Shock l’a propulsé dans la liste principale et il est devenu le joueur vedette qu’il est aujourd’hui. Lorsqu’il est soutenu par un personnel et des joueurs compétitifs et professionnels, Rascal a la capacité de maximiser son potentiel pour le plus grand bien.

Lee «Carpe» Jae-hyeok (Philadelphie Fusion)

Pour toute sa carrière dans le Overwatch League, Carpe a été le roi des combats perdus, ramenant des cartes et des matchs d’entre les morts. Certaines cartes gagnées sont expliquées par les analystes comme simplement «Carpe fait des choses Carpe». Cette année, les contributions de Carpe ont été plus évidentes que jamais.

Après une saison 2019 terne où il a été contraint à Zarya pendant la méta GOATS, de nombreux fans se sont demandé pourquoi le Philadelphia Fusion avait prolongé son contrat de trois ans. Mais le retour aux métas centrées sur DPS en 2020 a immédiatement prouvé pourquoi il valait chaque centime pour la Fusion.

Un regard sur le Overwatch League Stats Lab prouve la domination de Carpe sur plusieurs héros. En date du 28 juillet, Carpe avait les meilleures éliminations toutes les 10 minutes alors qu’Ashe à 21,9, ce qui signifie qu’il se remet deux victimes par minute sur le héros. Sur sa signature Widowmaker, Carpe mène la ligue dans les coups finaux toutes les 10 minutes avec 9,4 et les éliminations en solo toutes les 10 minutes à 4,3, un kill entier au-dessus de sa concurrence la plus proche.

La capacité de Carpe à lutter contre les combats n’a fait que renforcer Philadelphie en 2020, poussant l’équipe à suivre ce donneur de dégâts étoiles. Comme JJoNak à son apogée sur le NYXL, Carpe donne le ton à l’équipe et les motive à faire mieux.

Choi «Hanbin» Hanbeen (Paris éternel)

Off-tank Hanbin a été un premier choix pour la course Rookie of the Year. Et s’il est rare qu’un nouveau venu remporte le titre de MVP, cette recrue talentueuse est peut-être celle qui le fera. L’ancien joueur d’Element Mystic a été amené au Paris Eternal pour remanier l’équipe d’une équipe de niveau intermédiaire et entièrement occidentale à une puissance mixte. Considérant que l’Eternal a récemment remporté le Summer Showdown, cela semble avoir fonctionné.

Dans une formation de départ en constante évolution sur le Paris Eternal, Hanbin est l’un des rares joueurs à se présenter et à performer de manière exceptionnelle à chaque match. En tant que Sigma, Hanbin dirige le Overwatch Ligue des coups finaux, des éliminations et des dégâts des héros toutes les 10 minutes. Il a même été le premier joueur en 2020 à franchir la barre des 2000 éliminations.

un petit quelque chose que nous avons manqué dans tout le chaos de ces dernières semaines: félicitations à @HanBin_OW pour avoir été le premier joueur de la saison 2020 à franchir la barre des 2000 éliminatoires ROOKIE BTW pic.twitter.com/TLwfwHWZq7 – BackpackMatt 🦉 (@MattMersel) 22 juillet 2020

Les compétences de Hanbin en tant que hors-char sont énormes, mais il passe la plupart de son temps à préparer son équipe pour réussir. En tant que D.Va, il parcourt la carte, éliminant les cibles à côté de son DPS. Sur n’importe quel héros, il surveille la ligne de fond, laissant de la place à ses supports pour survivre. Même avec des joueurs entrant et sortant sur différentes cartes, Hanbin est toujours là, cohérent et stable.

Honorable mentions

Grant «Moth» Espe (San Francisco Shock)

Kang «Void» Jun-woo (Dragons de Shanghai)

Nam «Cr0ng» Ki-cheol (charge de Guangzhou)

Jang « Decay » Gui-un (Dallas Fuel)

Kim « Fleta » Byung-sun (Dragons de Shanghai)

Kwon «Striker» Nam-joo (choc de San Francisco)

Une fois la liste complète des candidats révélée par le Overwatch Le 7 août, les fans peuvent voter pour leur MVP 2020 jusqu’au 28 août. Les votes des fans comptent pour 25% du processus de vote total des MVP, les 75% restants provenant du personnel et des médias de la ligue.

Partager : Tweet