Voici les variantes et les options de couleur que vous obtiendrez sur BS6 Skoda Rapid

Avant son lancement, Skoda a dévoilé les variantes et les options de couleur du BS6 Rapid. Il sera disponible en cinq variantes et sera disponible en version essence uniquement.

Skoda a ouvert les réservations pour le BS6 Rapid il y a quelques mois pour un montant de Rs 50,000 et la berline sera lancée sur le marché dès que le verrouillage à l’échelle nationale sera levé. Avant son lancement, Skoda a révélé plusieurs détails sur le BS6 Rapid, notamment ses variantes et ses options de couleur. Le BS6 Rapid vient également avec un changement de cœur qui a déjà fait ses débuts sur les Volkswagen Polo et Vento.

Skoda a révélé les variantes et les options de couleur du BS6 Rapid avant son lancement.

Le BS6 Skoda Rapid sera disponible en cinq variantes – Active, Ambition, Onyx, Style et Monte Carlo. Fait intéressant, la variante «Onyx» était auparavant proposée en tant que modèle en édition limitée sur le Rapid. Cependant, avec la voiture mise à jour, Skoda en a fait une variante standard dans toute la gamme Rapid. L’option de couleur sur le BS6 Rapid varie en fonction de la garniture que vous avez choisie, voici donc un tableau résumant la même chose pour vous.

Skoda Rapid TSI actif Ambition Onyx Style monte Carlo Options de couleur Blanc bonbon, acier au carbone Blanc bonbon, acier au carbone, argent brillant, brun caramel Blanc Bonbon, Bleu Lapiz Blanc bonbon, acier au carbone, argent brillant, brun caramel Blanc Candy, Rouge Flash

Pour en revenir à ce qui se cache sous le capot, la BS6 Skoda Rapid sera propulsée par un nouveau moteur à essence TSI de 1,0 L. Ce moteur produit 110 ch de puissance et 175 Nm de couple. Comme mentionné précédemment, le même moteur est également proposé sur la Volkswagen Polo GT TSI et la berline Vento. Le moteur produit également la même puissance et le même couple sur la Polo et la Vento. Cependant, contrairement à ses frères et sœurs VW, le Rapid sera initialement livré avec une boîte manuelle à 6 vitesses. La transmission automatique à 6 vitesses rejoindra la ligne plus tard.

Lisez aussi: Voici toutes les spécifications, caractéristiques et variantes des BS6 Nissan Kicks

Entrant dans l’ère BS6, la Skoda Rapid est désormais un modèle uniquement à essence et Skoda n’a pas l’intention de ramener le moteur diesel de sitôt. Les options de groupe motopropulseur TDI de 1,5 litre et MPI de 1,6 litre ont été abandonnées. Skoda a présenté le Rapid Matte Concept à l’Auto Expo 2020, et qui est venu avec le nouveau moteur à essence turbo sous son capot. Skoda avait même annoncé qu’ils allaient lancer le concept présenté en Inde un peu plus tard dans l’année. Cependant, avec la crise actuelle des coronavirus, il n’est pas certain que cela se produira réellement.

Lisez aussi: Vous pouvez enfin voyager dans vos véhicules privés même dans les zones rouges

Sur les marchés internationaux, le Rapid a une mise à jour de nouvelle génération avec de nouveaux moteurs, des ajustements cosmétiques majeurs et une plate-forme révisée. Cependant, en Inde, la nouvelle version ne viendra pas dans un proche avenir, mais il pourrait y avoir un lifting. Le Rapid TSI verrouille les klaxons avec la VW Vento BS6, Maruti Suzuki Ciaz, Hyundai Verna, Toyota Yaris et la prochaine Honda City 2020.