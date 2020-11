Voici les pires abominations musicales de Fuser (jusqu’à présent)

Le dernier jeu Harmonix, Fuser, vous permet de devenir le DJ que vous ne saviez pas que vous étiez. Avec plus de 100 morceaux différents couvrant plusieurs genres, les possibilités de créer quelque chose de vraiment décent sont infinies… mais cela ouvre également la porte à un certain nombre de possibilités pas si bonnes. Il semble que certains joueurs prennent sur eux de découvrir ce que sont vraiment les pires mash-ups de tous les temps.

Le mode freestyle de Fuser vous donne la liberté de prendre les meilleures parties d’une chanson – par exemple, la piste d’accompagnement de ‘In Da Club’ de 50 Cent – et de la mélanger avec la piste vocale de ‘All Star’ de Smash Mouth. Le jeu tentera de faire correspondre la tonalité, la hauteur ou le battement afin de rendre votre chanson agréable. Vous avez même la possibilité de définir ces variables vous-même si vous vous sentez courageux. Il ne faut pas longtemps pour comprendre comment certaines personnes pourraient décider d’utiliser ce pouvoir pour le mal.

«Certains hommes veulent juste regarder le monde brûler.» Cela n’a jamais été aussi évident jusqu’à aujourd’hui. Nous avons rassemblé un tas de ces, euh, des mash-ups incroyables pour que vous les écoutiez, car il est juste que nous partagions cette catastrophe ensemble.

Vous avez toujours voulu entendre «Killing In The Name» de Rage Against The Machine avec «Jolene» de Dolly Parton?

Rage Against The Jolene @FUSERgame #Fuser # PS4sharehttps: //t.co/6FWso10c9d pic.twitter.com/5XdRTnKfFO – Werner The Herzog (@Tranquilbez) 10 novembre 2020

D’accord, mais qu’en est-il de «Hot Stuff» de Donna Summer aux côtés de «Bring Me To Life» d’Evanescence?

Je veux dire, cela vous permet également de brouiller Donna Summers et Evanescence ensemble… https: //t.co/v5pFi51jDz pic.twitter.com/lWUahC44Hz – Ben Tyrer (@bentyrer) 11 novembre 2020

Nous sommes sûrs que vous allez adorer ce remix de Numa Numa x Smash Mouth:

Fuser est très amusant car il s’agit essentiellement de Dropmix numérique et, bien que j’aie fait des mélanges décents, je veux juste partager avec vous que Numa Numa et All Star s’accordent parfaitement. C’est tout. pic.twitter.com/AD1xiWGznf – Dean Abdou (@TheDeanAbdou) 11 novembre 2020

Soulja Boy. Rick Astley. Billie Eilish. 50 centimes.

Désolé, j’essaye de le supprimer. pic.twitter.com/wn9jFpviKY – Andy Kelly (@ultrabrilliant) 10 novembre 2020

S’il vous plaît pas plus. Au lieu de cela, pourquoi ne pas consulter notre revue Fuser? Malindy Hetfeld a marqué le match un respectable sept sur dix. «Un jeu qui s’adresse davantage aux mélomanes qu’aux chasseurs de haut niveau», dit Malindy. « Fuser ressemble toujours à une expérience – mais c’est une expérience qui vaut la peine d’être surveillée. »