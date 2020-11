Voici les personnages les plus choisis par Apex Legends pour la saison 7

Le développeur d’Apex Legends, Respawn, a fourni des statistiques générales sur les personnages les plus populaires du jeu Battle Royale. Le top cinq de la saison en cours est généralement prévisible pour quiconque suit le jeu multi-joueurs, mais un ou deux pourraient vous faire vous gratter la tête.

Dans le dernier épisode de The Third Party: An Apex Legends podcast, le concepteur de jeux senior Daniel Klein a dénoncé les cinq meilleures légendes que les joueurs choisissent pour le moment. «Wraith, Bloodhound, Horizon, Octane, puis Lifeline, c’est l’ordre de prélèvement en ce moment», dit Klein, en ordre décroissant. Horizon s’est installé en troisième position après avoir été fortement sélectionné vers le début de la saison 7, au début de novembre, mais Bloodhound et Octane sont probablement ceux qui soulèveront les sourcils.

Aucun des deux n’a un taux de victoire élevé, mais Klein souligne qu’il ne s’agit pas uniquement de gagner. Les capacités rapides d’Octane en font un choix amusant pour les joueurs qui ne sont pas trop soucieux d’être compétitifs. Aucun autre contexte n’est donné à Bloodhound, qui existe depuis la sortie du jeu, mais il est raisonnable de supposer que c’est similaire – les joueurs aiment l’utiliser et ses pouvoirs de suivi et de détection de pièges, qu’il gagne finalement.

La septième saison du jeu FPS a été lancée avec une réaction mitigée. Les joueurs n’étaient pas satisfaits de la difficulté et de l’équilibre, ce qui a conduit Respawn à rendre la passe de combat plus facile à monter de niveau, à atténuer la difficulté des quotidiens et à donner à chacun le double d’EXP pour prendre l’avantage.

Apex Legends est maintenant sur Steam, où son arrivée s’est avérée incroyablement populaire. Le Holo-Day Bash revient cette semaine, ramenant le mode à durée limitée Winter Express et voyant le jeu jusqu’en janvier, où nous aurons enfin un bouton de lecture complète.