Voici les notes et mises à jour pour Escape from Tarkov Patch 0.12.8.9569

Image via Battlestate Games

Battlestate Games se concentre sur la stabilité du jeu dans Échapper à Tarkov ‘Le dernier patch de s, visant à réduire les blocages et à corriger les baisses de FPS injustifiées.

Les développeurs ont ajouté quelques changements de qualité de vie à Tarkov mais plus important encore, ils ont corrigé les préréglages d’armes, les problèmes d’animation et les bugs révolutionnaires. Les développeurs ont également finalement résolu les problèmes liés à Hideout, l’abri anti-bombe abandonné et encombré du jeu.

Le patch est maintenant disponible et disponible pour jouer dans le monde entier.

Voici la liste complète des mises à jour et des notes pour Échapper à Tarkov Patch 0.12.8.9569.

Ajoutée

Le paquet de la boîte de munitions sera détruit automatiquement après le déballage

Son de chute rapide du sac à dos réduit de 30%

Modifié

Paramètres personnalisés pour chaque élément HUD. Option pour afficher la santé dans les styles anciens et nouveaux

Fixé

Préréglages d’armes

Les mods du préréglage actuel seraient réinitialisés après leur entrée sur le marché aux puces

Indication de couleur pour les paramètres lors de la comparaison de la modification actuelle et sélectionnée. Maintenant, la couleur bleue indique toujours un changement pour le meilleur et le rouge pour le pire

Lors du passage au préréglage via le menu contextuel, l’arme spécifiée n’a pas été sélectionnée comme base

Cachette

Après avoir quitté le champ de tir avec le bouton ESC, le joueur ne pouvait pas y revenir

La progression de la production de la ferme Bitcoin a été réinitialisée lorsque vous avez ramassé une partie des pièces qui étaient prêtes

Les cartouches jetées pendant les opérations avec la chambre sont restées sur le sol du champ de tir après avoir quitté

Autre

Animation et le son de la chute rapide du sac à dos utilisé pour jouer deux fois

La compétence «Vitalité» n’a pas réduit le risque de saignement

Le bouton « Inviter au groupe » était le deuxième dans le menu contextuel du lobby

À l’emplacement de réserve, la sirène ne retentissait pas toujours lorsque le levier était activé

Les membres noirs ne pouvaient pas être pénétrés par des balles

Le joueur ne rangerait pas la boussole dans certaines situations

Autres corrections de bogues

Diverses corrections de bogues sur les emplacements

