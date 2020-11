Voici les notes de mise à jour pour la mise à jour Diretide du 11 novembre de Dota 2

Image via Valve.

La célébration surprise de Diretide de Valve a été bien accueillie par le Dota 2 communauté, et le développeur ajuste certains des héros les plus brisés du mode de jeu après cinq jours.

L’immense mobilité et la glissance de Clinkz, sa capacité à consommer de la chair de poule et son effroi squelette immensément thématique l’ont vu devenir l’un des héros les plus populaires et les plus puissants du mode de jeu. Les joueurs adverses auront désormais une meilleure chance d’attraper le Bone Fletcher, en suivant les buffs de la gamme True Sight sur divers objectifs.

Alors que Clinkz était la seule cible de la section des héros, les joueurs de Shadow Shaman seront déçus de savoir que leurs protections de serpent ne court-circuiteront plus le seau domestique de l’ennemi dans le meilleur distributeur de bonbons au monde. Ces deux héros ont le taux de victoire le plus élevé dans le mode de jeu jusqu’à présent, il n’est donc pas surprenant qu’ils aient été choisis pour certains nerfs.

Général

Le rayon de visibilité vrai sur les godets domestiques et les puits de tire est passé de 1000 à 1200.

Les caches d’épouvantails ont désormais True Sight dans un rayon de 1000 qui révèle tous les héros des deux équipes.

Les unités non-héros appartenant aux joueurs n’infligent que 25% de leurs dégâts normaux au seau d’origine dans le but de voler des bonbons.

Les Taffy Guardians subissent 50% des dégâts des unités non-héros appartenant aux joueurs.

Articles

Réduction du temps de stockage des sentinelles de 85 à 60.

Réduction du coût de la sentinelle de 75 à 50.

Réduction du coût en or de la poussière de 80 à 50.

Le temps de recharge du défilement TP a été réduit de 80 à 45.

Héros

Les avantages du Pacte de la mort de Clinkz des Hulks pourris et des Hulks purulents (Round 3) sont réduits de 40% à 25%.

Le bénéfice du Pacte de mort de Clinkz des arachnides volatiles (Round 5) a été réduit de 25% à 10%.

Partager : Tweet