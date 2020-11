Voici les notes de mise à jour pour Fortnite v14.60

Cette semaine Fortnite Le patch regorge de nouveau contenu, présentant l’arnémèse de Spider Vemon dans le quatrième tournoi de la Super Series Marvel Knockout.

Le Creative Hub reçoit également une mise à jour, ajoutant de nouveaux portails de matchmaking au Fortnite île. Un nouveau Creative LTM fait ses débuts dans la v14.60, et le deuxième lot de défis XP Xtravaganza arrive.

Voici la liste complète des mises à jour et des notes pour Fortnite v14.60, avec l’aimable autorisation du mineur de données Lucas7yoshi.

Coupe de venin

Le quatrième tournoi de la Marvel Knockout Super Series est arrivé. Lien avec votre partenaire duo et affrontez une échelle d’adversaires dans la Venom Cup. Placez-vous assez haut et vous gagnerez la tenue Venom, l’émote We Are Venom, la pioche Symbiote Slasher et le Tendril Tote Back Bling avant la sortie.

La Venom Cup est ouverte à tous les éligibles Fortnite joueurs. Une authentification à deux facteurs et un niveau de compte supérieur à 30 sont requis.

Si vous n’avez pas réussi, Epic offre cette fois aux joueurs deux opportunités dans chaque région de tester leur courage.

Le Creative Hub

Epic ajoute de nouveaux portails de matchmaking au Creative Hub dans la v14.60. Classés en fonction de l’île créée par les créateurs la plus populaire et la plus dynamique, ces portails présenteront des genres tels que le combat, les jeux de variétés et les matchs d’entraînement.

Les développeurs ajoutent également un nouveau LTM créatif qui parcourt une liste de lecture de mages populaires créés par la communauté. Le contenu sera tourné régulièrement.

Social

Dans la mise à jour de cette semaine, vous pourrez voir les visages de vos amis pendant que vous jouez ensemble. Epic présente une nouvelle façon de jouer en utilisant le chat vidéo alimenté par Houseparty.

XP Xtravaganza deuxième partie

Le deuxième lot de défis XP Xtravaganza arrivera cette semaine. Cela vous donnera, à vous et à votre équipe, la possibilité de relever des défis à l’échelle du groupe pour terminer votre Battle Pass avec style.

