Voici les nominés liés à l’esport pour les Game Awards 2020

Les nominations aux Game Awards ont été révélées plus tôt dans la journée.

De nombreux jeux, individus et organisations sont en lice cette année, y compris six catégories différentes de récompenses spécifiques aux sports électroniques. Le programme de cette année comprendra:

Meilleure équipe e-sport

Meilleur hôte sportif

Meilleur jeu d’e-sport

Meilleur événement sportif

Meilleur entraîneur sportif

Meilleur athlète Esports.

Voici un bref résumé des nominés pour chaque prix.

Meilleure équipe e-sport

Jeux DAMWON

Empire de Dallas

Choc de San Francisco

G2 Sports

Secret d’équipe

DAMWON Gaming est un League of Legends équipe qui a remporté les éliminatoires du LCK Summer Split 2020 et les Mondiaux 2020. DWG a remporté le titre du Mondial 2020 contre Suning dans une série exaltante 3-1 à la fin du mois d’octobre. Avant la victoire passionnante de DWG aux Mondiaux, une équipe LCK n’avait pas remporté de Mondiaux depuis 2017.

L’Empire de Dallas est un Appel du devoir équipe qui a remporté la première Appel du devoir Championnat de la Ligue contre Atlanta FaZe fin août. En plus de remporter le titre, avec un prix de 1,5 million de dollars, l’équipe a également remporté plusieurs autres événements Home Series tout au long de l’année.

Le choc de San Francisco est un Overwatch équipe qui a vaincu la dynastie des outsiders de Séoul lors de la grande finale 2020 pour remporter leur deuxième consécutive Overwatch Titre de la ligue. La victoire de cette année a cimenté leur héritage en tant que plus grand Overwatch équipe à jamais honorer le OWL.

G2 Sports ‘ Ligue L’équipe a eu une excellente année dans le LEC. Ils ont remporté les éliminatoires du printemps et de l’été 2020 du LEC et ont terminé l’année avec une demi-finale aux championnats du monde. Le succès constant de G2 dans la LEC témoigne de la qualité de leur organisation et est la raison pour laquelle ils ont été nominés pour le prix.

Team Secret est un Dota 2 équipe qui avait l’air solide en 2020. Ils ont remporté le titre de la DreamLeague saison 13 en janvier et, plus récemment, ont remporté leur septième titre consécutif à la Ligue OMEGA: Europe Immortal Division. Ils dominent absolument le Dota 2 scène et ne montrent aucun signe de ralentissement de sitôt.

Meilleur entraîneur sportif

https://twitter.com/thegameawards/status/1329112288146558977/photo/1

Zefa

Zonic

Croustillant

Rambo

Grabbz

Zefa était l’entraîneur-chef du DWG cette année et les a menés à la victoire au 2020 Ligue Championnat du monde. Il a depuis été signé pour être l’entraîneur-chef de T1 pour 2021.

Zonic a été l’entraîneur des Astralis CS: GO équipe depuis quatre ans maintenant. Pendant une année remplie de scandales pour la plupart CS: GO entraîneurs, Zonic a mené Astralis à une année décente et sans scandale, notamment en remportant la saison 12 de l’ESL Pro League en octobre.

Crusty a été l’entraîneur du choc de San Francisco au cours des deux dernières années, période pendant laquelle il a remporté des championnats consécutifs OWL avec l’équipe. Ses incroyables connaissances stratégiques et ses compétences en leadership ont été essentielles au niveau de succès sans précédent du Choc dans le Overwatch Ligue.

Grabbz est l’entraîneur-chef du G2 Ligue équipe. Il a servi dans l’équipe pendant trois ans, période au cours de laquelle il a contribué à les mener vers de nouveaux sommets de succès dans la LEC, remportant les séries éliminatoires des deux divisions cette année.

Enfin, Rambo est l’entraîneur-chef de l’Empire de Dallas, qui a remporté La morue Champs 2020 et plusieurs autres tournois de la saison inaugurale de la Appel du devoir Ligue.

Tous ces entraîneurs sont des leaders incroyables qui ont aidé leurs équipes à atteindre d’énormes succès, ce devrait donc être un prix très disputé.

Meilleur athlète e-sport

https://twitter.com/thegameawards/status/1329112315296301056/photo/1

Crimsix

Shotzzy

Canyon

Showmaker

ZywOo

Crimsix a joué avec l’Empire de Dallas tout au long de la saison 2020 de la CDL et a remporté le Appel du devoir Prix ​​MVP du championnat de la ligue. Il a précédemment joué pour OpTic Gaming pendant cinq ans et est considéré par beaucoup comme l’un des meilleurs La morue joueurs de tous les temps. Shotzzy faisait également partie de l’Empire de Dallas et il a remporté le prix MVP de la saison régulière 2020 de la CDL.

Canyon et Showmaker étaient tous deux des joueurs vedettes de DWG lors de leur victoire aux Mondiaux 2020. Canyon est le jungler tandis que Showmaker joue dans la voie médiane. Les deux joueurs ont été des interprètes constants pour l’équipe pendant l’incroyable saison 2020 de DWG.

Enfin, ZywOo est l’AWPer pour Vitality’s CS: GO équipe. Il joue avec Vitality depuis fin 2018. Au cours de son mandat avec Vitality, ils ont remporté de nombreux événements de niveau A et de niveau S, y compris la dernière victoire de la saison régulière BLAST Premiere: Fall 2020 et la deuxième place au DreamHack Open Fall 2020 .

Meilleur hôte sportif

Sjokz

Machine

Goldenboy

Tiret

Sheever

Sjokz est un radiodiffuseur belge qui a servi d’hôte pour le 2020 Ligue Championnat du monde. Machine est un commentateur britannique d’esports qui a couvert un certain nombre de jeux différents, y compris Ligue, Dota 2, et CS: GO. Goldenboy est un commentateur qui a travaillé dans Appel du devoir, Overwatch, et d’autres jeux. Dash est un Ligue analyste de bureau pour Riot Games. Enfin, Sheever est un Dota 2 commentateur qui héberge DreamLeague et a accueilli un certain nombre de Dota 2 événements en 2020.

Meilleur jeu d’e-sport

https://twitter.com/thegameawards/status/1329112171003875329/photo/1

Call of Duty: Guerre moderne

CS: GO

Fortnite

League of Legends

VALORANT

Le côté esports de ces cinq jeux a continué à prospérer en 2020. Les quatre premiers jeux de cette liste sont sortis avant 2020, mais VALORANT est sorti cet été. En dépit d’être nouveau, VALORANT L’esport a immédiatement explosé en popularité, même dès la version bêta, sous la promesse que Riot soutiendrait le jeu de la même manière qu’il est pris en charge Ligue. Call of Duty: Guerre moderne a également été mis à l’honneur cette année depuis que Blizzard a officiellement lancé le Appel du devoir Ligue. À vrai dire, n’importe lequel de ces jeux pourrait potentiellement remporter ce prix.

Meilleur événement sportif

https://twitter.com/thegameawards/status/1329112248539770880/photo/1

Blast Premier: Finales européennes printemps 2020

Appel du devoir Championnat de la ligue 2020

IEM Katowice 2020

League of Legends Championnat du monde 2020

Overwatch Grandes finales de la ligue 2020

Les événements d’e-sport étaient radicalement différents cette année en raison de la pandémie de coronavirus. Malgré les défis, ces cinq événements ont réussi à prospérer cette année. Alors que certains de ces événements ont été mis en ligne, d’autres ont été organisés dans des conditions strictes. Quoi qu’il en soit, de nombreux défis se sont dressés sur le chemin de ces événements.

le Ligue Le Championnat du monde 2020 est peut-être le favori pour ce prix puisque Riot a intensifié la technologie et la production malgré les limites de la pandémie. Quel que soit le tournoi qui remporte ce prix, les vrais gagnants sont les fans d’esports du monde entier. Les organisateurs de tous ces événements ont trouvé des moyens de faire tourner le ballon face à de grandes difficultés.