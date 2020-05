Voici les mises à jour sur Fauda Saison 4 !! Préparez-vous à tuer le terrorisme !!

– Publicité –



Fauda Saison 4 Détails

Ceci est une série télévisée israélienne. Il a été créé par Lior Raz et Avi Issacharoff. Ils l’ont développé sur la base de leurs expériences dans les Forces de défense israéliennes. La série est sortie le 15 février 2015 et a reçu une bonne réponse des téléspectateurs. La deuxième saison est sortie le 31 décembre 2017 et la troisième saison a été diffusée entre 2019 et 2020.

Le mot «aba »signifie« chaos »en arabe.

Le casting attendu de Fauda Saison 4

Lior Raz. Doron (Doron Kavillio) Hisham Sulliman (Taufiq Hammed) Shadi Mar ‘i (Walid Al-Abed) Laëtitia Eïdo (Dr Shirin Al Abed) Itzik Cohen (capitaine Gabi Ayub) Yuval Segal (Mickey Moreno) Netta Garti (Gali Kavillio) Tomer Kapon (Boaz) Tzachi Halevy (Naor) Rona-Lee Shim ’on (Nurit) Boaz Konforty (Avihai) Doron Ben-David (Steve Pinto) Mel Malka (Ido Kavillio) Khawlah Hag-Debsy (Jihan Hamed) Salim Dau (Cheikh Awadalla) Uri Gavriel (Gideon Avital)

Date de sortie prévue de la saison 4 de Fauda

Il n’y a aucune information sur la date de sortie de Fauda Season-4. Il doit être annoncé par les créateurs de la série. Certains sites d’information disent qu’il sortira début 2021.

L’intrigue attendue de Fauda Saison-4

Environ un an et demi avant le début de l’émission, le combattant israélien Daron et son groupe ont assassiné l’oppresseur basé sur la peur Taufiq Hammed. Ils ont été reconnus pour leurs combats courageux. Après cela, Daron a démissionné car il avait besoin de cultiver un vignoble.

Vers le début de la période, un Moreno a visité Daron. Moreno est l’officier de son ancienne unité. Il a éduqué Daron sur le terroriste Taufiq Hammed. Il a dit que Taufik Hammed est encore en vie et prévoit d’aller au mariage de son frère Bashir.

Darin rejoint son groupe et afin de se taire lors du mariage. Après cela, ils ont massacré Bashir, cependant, Taufic s’est échappé après que Daron lui ait tiré dessus.

La circulation a été extrêmement endommagée et doit subir une intervention médicale de crise. Comme ils préféreraient ne pas découvrir qu’il est vivant ou non. Daron a conseillé à Moreno de lui permettre de rester avec le groupe jusqu’à ce qu’ils découvrent Taufic Hammed. Après une partie des occasions dans l’arrangement, Taufic est abattu.

La saison 4 commencera là où la saison 3 s’est terminée. Vous verrez certainement des rebondissements et plus de forces israéliennes.

