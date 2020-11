Voici les meilleurs jeux à surveiller en décembre 2020

C’est la période la plus merveilleuse de l’année! Non, pas Noël, nous parlons de la PlayStation 5 et de la Xbox Series X qui sont enfin entre les mains en sueur de joueurs du monde entier (si vous pouvez en obtenir une, c’est-à-dire). Maintenant que la brillance s’est dissipée, vous recherchez peut-être de nouveaux jeux à jouer.

Le seul problème est que tout le monde semble se recroqueviller de peur CyberpunkLa libération est souvent retardée. Chemin de l’exilL’expansion de la société a été repoussée à janvier 2021. Il en a été de même pour Everspace 2. Cela ne veut pas dire qu’il n’y a rien sur le radar pour décembre, alors jetons un coup d’œil à certains des jeux les plus excitants sortis juste avant la visite annuelle du Père Noël.

Une chose à noter – nous ne mentionnerons pas le monstre qui est Cyberpunk 2077 encore une fois, comme nous le savons tous, tout le monde le voudra. Ce n’est absolument pas moi qui suis amer que cela soit repoussé. Pas du tout.

Amour, Gloire et Beauté

Imaginer Assassin’s Creed: Odyssey et Souffle de la nature est devenu bizarre une nuit et a eu un bébé. Tu es quelque part près de quoi Immortels Fenyx Rising ressemble à quand il sera lancé pour PC, PS5, XSX, PS4, XBO, Switch et Stadia le 3 décembre. Les graphismes sont brillants et audacieux, le combat semble incroyablement satisfaisant et il y a beaucoup d’exploration ouverte à rechercher.

L’inspiration dans la mythologie grecque signifie qu’il y a des tonnes d’opportunités pour une narration fascinante. Vous rencontrerez Zeus, Prométhée et Aphrodite, ainsi que d’autres dieux grecs en cours de route, donc on ne sait pas où le récit vous mènera.

L’un des plus grands JRP de la dernière décennie reçoit une mise à niveau magnifique lorsque Dragon Quest 11 S: Echoes of an Elusive Age – Édition définitive arrive sur PC, Ps4 et Xbox One le 4 décembre. Bien reçu par les critiques et les joueurs, Dragon Quest 11 vous emmène dans un voyage époustouflant pour sauver le monde d’Erdrea du mal. Il utilise un système similaire pour DQIX, il n’y a donc pas de rencontres aléatoires – tous les ennemis sont à l’écran pendant que vous explorez, ce qui signifie que vous pouvez choisir de vous lancer dans la bataille ou non.

Vous regardez entre 50 et 120 heures selon la façon dont vous jouez, vous êtes donc obligé de gagner beaucoup de kilomètres DQXI une fois qu’il a mis ses griffes dedans. Les dessins de personnages et d’ennemis proviennent également Dragon Ball créateur Akira Toriyama, donc tout est incroyablement distinctif à regarder. Ce qui est une bonne chose, car il y a une caméra de forme libre que vous pouvez balayer pendant les batailles.

Épée du nécromancien sera lancé sur PC, PS4, Xbox One et Switch le 10 décembre. S’inspirer visuellement du SNES et du GBA Zelda jeux, ce RPG d’exploration de donjons vous permet de raviver les ennemis vaincus et de les faire combattre à côté.

Le gameplay de type Rogue voit des armes générées de manière procédurale donnant divers effets et attributs, et vous pouvez améliorer le personnage principal comme bon vous semble. Si vous avez besoin de la prochaine correction de jeux comme Entrez dans le Gungeon, et Lien d’Isaac, Épée du nécromancien pourrait bien correspondre à la facture.

Jeux avec un message

Aussi connu sous le nom de « 2020 Sucks: The Game », Ferme des animaux d’Orwell est un lancement exclusif sur PC le 10 décembre et suit l’intrigue du roman fondateur de 1945 du même nom. C’est tout aussi déprimant que le matériel source, mettant en vedette une ferme qui a été reprise par les animaux.

Vous allez assigner diverses tâches, améliorer les bâtiments, déterminer qui doit faire des sacrifices et décider lesquels des animaux sont plus égaux que les autres. Honnêtement, après la merde que nous avons traversée cette année, Ferme des animaux d’Orwell peut être un peu difficile pour certains, mais pour d’autres, ce sera un examen approfondi de certains des problèmes des temps modernes.

Sel de bois, d’autre part, a l’air fantastique. Il n’y a pas d’autre moyen de le dire. Sorti le 9 décembre, ce beau jeu se déroule au moins 1000 ans dans le futur et vous charge de sonder les complots sur la lointaine planète de Nu-Terra.

Il y a des intrigues ramifiées à découvrir, des intrigues secondaires à découvrir et une foule de fins secrètes à voir lorsque vous essayez de révéler la vérité sur tout ce qui se passe autour de vous. Tout est enveloppé dans un style artistique magnifiquement effrayant qui capte également l’attention en un instant.

Dontnod est un développeur fantastique avec un pedigree unique dans la narration. Leur travail a duré de 2013 Souviens-toi de moi jusqu’à cette année Dis moi pourquoi, et maintenant ils terminent l’année avec Miroir jumeau.

Sortie le 1er décembre Miroir jumeau Le premier épisode, Lost on Arrival, vous permet d’enquêter sur des environnements, de parler à divers personnages et de débloquer plusieurs fins. Le plus important, c’est que vous ne naviguez pas seulement dans le monde réel – vous explorez également le « Mind Palace » du personnage principal pour découvrir des indices. Oh, et vous conversez également avec votre voix intérieure, The Double, qui semble être une bite avec ses propres objectifs.

Brutalement mignon

Rappelez-vous comment Puyo Puyo Tetris était l’un des meilleurs jeux de puzzle lors du lancement de Nintendo Switch? Bien, Puyo Puyo Tetris 2 est prêt à rayer cette démangeaison « juste une dernière fois » lors de sa sortie sur Xbox Series X, Xbox One, PS4 et Switch le 8 décembre.

Il met un spin sur le traditionnel Tetris et Puyo puyo cycles de jeu avec beaucoup de personnages uniques à choisir, qui ont tous des capacités différentes à exploiter. Un nouveau mode de combat de compétences a été ajouté la dernière fois, donc ce n’est pas seulement un FIFA/Madden-style rafraîchissement du dernier jeu non plus.

Je ne vais pas te mentir ici, Ont obtenu a obtenu est Pokémon pour PS5. C’est fondamentalement un idem – pas tout à fait une réplication parfaite de ce qu’il essaie d’être, mais JUSTE assez différent pour que vous soyez un peu méfiant. Heureusement, c’est une bonne chose dans ce cas, car le titre auparavant exclusif au PC sera lancé sur PS5 le 8 décembre.

La liste des créatures à attraper et à combattre est beaucoup plus petite que le monstre mondial de Nintendo / Game Freak, mais il fait quelques choses pour le distinguer. Pour commencer, c’est un MMO, donc le monde qui vous entoure est tellement plus vivant. Il y a aussi une barre d’endurance lors des combats qui vous oblige à jouer de manière stratégique.

Violence viscérale

Il s’avère que Cyberpunk (Je ne compte pas le laisser tomber comme une mention) n’est pas le seul titre mettant en vedette Keanu à être lancé cet hiver. John Wick Hex, basé sur des films d’action exceptionnels, vous met dans la peau de l’assassin brutal à gages alors que vous démantelez un challenger sur le trône de la table haute à travers les États-Unis et la Suisse.

Il est sorti en octobre 2019 pour PC et Mac, ainsi que PS4 en mai 2020, mais maintenant il arrive également sur Xbox One et Switch le 4 décembre. Le gameplay est aussi violent et évocateur que les films, avec des démontages à courte portée, des combats époustouflants, et beaucoup de créativité dans la façon dont vous abordez chaque niveau.

À un moment donné, Médaille d’honneur était l’un des meilleurs tireurs du marché. Malheureusement, entre la montée des deux Appel du devoir et Champ de bataille, ainsi que quelques faux pas dans les contextes modernes, la franchise a connu une chute totale.

Respawn Entertainment, développeurs de Titanfall 2, Apex Legends, et Star Wars Jedi: Ordre déchu, cherchez à changer cette opinion avec MoH: au-dessus et au-delà. Développé pour la réalité virtuelle sur PC, il sort le 11 décembre et vous ramène aux racines de la série avec des batailles de la Seconde Guerre mondiale. Il y a aussi un mode multijoueur à apprécier, vous pourrez donc détruire les nazis et vos amis avec une vraie précision à la première personne. .

Comme novembre, décembre est un autre mois étrange pour les jeux. Il n’y a pas grand chose à faire pour votre nouvelle PS5 ou XSX, et CD PROJEKT RED semble avoir tout le monde recroquevillé dans son sillage. Même le commutateur de Nintendo ne semble pas attirer l’attention. Croisons les doigts, cette mini-sécheresse se termine au début de l’année prochaine.

Qu’est-ce que tu penses? Quels jeux attendez-vous avec impatience en décembre? Faites-nous savoir ci-dessous dans les commentaires ou reportez la discussion sur notre Twitter ou Facebook.

