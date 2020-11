Voici les meilleures offres Lenovo Black Friday et Cyber ​​Monday à venir

Cela commence à ressembler beaucoup à … Black Friday, alors que de plus en plus de grands détaillants américains lancent tôt certaines de leurs meilleures offres de toute la saison des fêtes ou révèlent chaque vente qui devrait être mise en ligne d’ici la fin du mois. .

Alors que les ordinateurs portables et les ordinateurs de bureau basés sur Windows en interne dominent sans surprise l’énorme liste d’offres du Black Friday 2020 de Lenovo, à la fois numériquement et en termes d’attrait global, la société se prépare à offrir des réductions massives dans un certain nombre d’autres catégories également, y compris les produits pour la maison intelligente, les moniteurs, les tablettes Android, les écouteurs sans fil et, bien sûr, les périphériques informatiques.

Certains d’entre eux ne sont pas réellement fabriqués par Lenovo, vous devez donc absolument vérifier ce que le fournisseur de PC a dans le pipeline pour Black Friday et Cyber ​​Monday cette année, même si vous n’êtes pas un fan inconditionnel de la marque.

Quand les ventes Lenovo Black Friday commencent-elles?

La réponse à cette question est … un peu partout. C’est parce que, tout comme les autres grands détaillants américains, Lenovo prévoit d’organiser cette année plusieurs événements de vente Black Friday, dont le premier débutera le 16 novembre et se terminera 10 jours plus tard.

Lenovo Chromebook Duet

Cela ne sera pas ouvert à tout le monde, remarquez-vous, qui s’adresse exclusivement aux membres MyLenovoRewards et LenovoPRO, qui bénéficieront d’un « accès anticipé » pour sélectionner des fermoirs sans nom dans les listes ci-dessous. « New doorbusters » sera ensuite mis en ligne pour tout le monde le 23 novembre à 3 h HE, suivi de la vente de Thanksgiving et du vendredi noir de la société, prévue pour 9 h HE le 26 novembre.

Il serait peut-être judicieux de garder un œil sur le site Web officiel de Lenovo aux États-Unis toute la journée les 26 et 27 novembre, car la société abandonnera de nouveaux cloisons toutes les 3 heures jusqu’à 21 h HE, certaines offres du Black Friday devant être prolongées jusqu’au 28 novembre. « jusqu’à épuisement des stocks. » Mais attendez, il y a plus. Un groupe supplémentaire de promotions de vacances impressionnantes sera mis en ligne le Cyber ​​Monday (alias le 29 novembre) à 3 h 00 HE, jusqu’à la fin de la « Cyber ​​Week » de cette année (alias le 7 décembre).

N’oublions pas les premiers doorbusters disponibles en quantité limitée aujourd’hui avant de revenir pour le Black Friday plus tard ce mois-ci, dont vous pouvez trouver les liens ci-dessous.

Meilleures offres Lenovo Black Friday sur les ordinateurs portables

Que vous soyez un fan de Windows ou de Chrome OS, que vous recherchiez un ordinateur portable traditionnel ou un modèle convertible moderne, et que vous n’ayez que quelques centaines de dollars ou bien plus de 2000 $ à dépenser avant les vacances, Lenovo vous connectera avec absolument des remises époustouflantes sur près d’une douzaine de produits ThinkPad, IdeaPad, Legion, Flex, ThinkBook et Chromebook différents:

ThinkPad X1 Carbon Gen 8 – 999,99 $ (au lieu de 2699 $)

Chromebook Duet convertible – 259,99 $ (30 $ de rabais)

ThinkPad T15 – 899,99 $ (62% de réduction)

IdeaPad 3 15 pouces – 229,99 $ (52% de réduction)

ThinkPad L390 Yoga convertible – 499,99 $ (819 $ de rabais)

Ordinateur portable de jeu Legion 5i 15 pouces – 599,99 $ (500 $ de rabais)

Station de travail mobile ThinkPad P15 – 2 009 $ (47% de réduction)

Chromebook S330 – 179,99 $ (90 $ de rabais)

Ordinateur portable de jeu Legion 7i 15 pouces – 1449,99 $ (550 $ de rabais)

ThinkPad T14 – 999,99 $ (1550 $ de rabais)

IdeaPad S540 13 pouces – 699,99 $ (400 $ de rabais)

Station de travail mobile ThinkPad T15g – 2 639 $ (47% de réduction)

Convertible Flex 5 14 pouces – 549,99 $ (28% de réduction)

ThinkPad X1 Yoga Gen 5 – 1299,99 $ (1800 $ de rabais)

ThinkBook Plus – 879,99 $ (420 $ de rabais)

Station de travail mobile ThinkPad P17 – 2799 $ (42% de réduction)

Ordinateur portable de jeu Legion 5i 17 pouces – 1169,99 $ (25% de réduction)

ThinkPad T490 – 999,99 $ (1750 $ de rabais)

ThinkPad E490 – 599,99 $ (64% de réduction)

ThinkPad X1 Extreme Gen 3 – 1399,99 $ (53% de réduction)

Station de travail mobile ThinkPad P1 Gen 3 – 1649 $ (1460 $ de réduction)

Les meilleures économies Lenovo Black Friday sur les tablettes, les produits pour la maison intelligente, les accessoires audio et plus

Des tablettes ultra-économiques? Vérifier. Écouteurs sans fil, qu’il s’agisse de variantes intra-auriculaires ou intra-auriculaires pour aussi peu que 40 dollars et jusqu’à deux Benjamins? Tu l’as eu. Horloges, écrans et autres produits et accessoires connectés pour la maison intelligente contrôlés par l’Assistant Google? Nommez simplement votre prix et vos préférences, et Lenovo vous soutiendra probablement.

Lenovo Smart Clock

Fait intéressant, l’entreprise prévoit même de réduire un appareil portable populaire sorti il ​​y a un peu plus de six mois tout en commercialisant les prochains débuts de la Xbox Series X et de la Série S le 10 novembre en tant que promotion Black Friday, bien qu’il ne soit évidemment pas en mesure de réduire leurs prix de départ de 500 $ et 300 $ respectivement déjà. Cela étant dit, voici une sélection riche et éclectique de certains des autres produits qui seront effectivement réduits par Lenovo ce mois-ci: