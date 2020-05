Voici les informations sur « Sweet Magnolias » et les questions qui se posent dans l’esprit des fans après avoir terminé la saison 1 !!

– Publicité –



Magnolias sucrés

Ceci est une série dramatique romance américaine. Sheryl J. Anderson a créé la série. Il est basé sur le roman du même nom écrit par Sherryl Woods. Le 19 mai 2020, la première saison est sortie.

– Publicité –

L’arrangement s’ouvre avec Maddie dans une séparation importante, alors qu’elle se transforme en la plus récente star de la ville. Sweet Magnolias Saison 1 suit les dames alors qu’elles gèrent les relations sentimentales, la parentalité, leur camaraderie et le maintien de leurs organisations. Malgré le fait que le nouvel arrangement ait connu une première saison modérément tranquille pendant un certain temps de virages importants, il a épargné toutes les minutes dangereuses pour la finition Sweet Magnolias. La fin de la première saison a incité tous les fans à penser davantage à Magnolias. Il y a des tonnes de questions qui se poseront dans votre esprit. En voici quelques uns:-

Accident de voiture qui était le passager?

C’est l’une des plus grandes questions qui hantent les fans. La saison s’est terminée avec Bill, Maddie, Dana Sue, Helen et Ronnie se précipitant vers une collision automobile comprenant Kyle et un voyageur secret.

Comme tout cela était dans l’after-party du bal.

Ainsi, selon les incidents, le mystérieux passager peut être Tyler. Il a peut-être poursuivi son frère et sauté dans le véhicule avec lui avant que Kyle ne s’écrase. S’il est dans la voiture, son frère ne mourra certainement pas dans l’accident, mais il se peut que le bras de Tyler soit fracturé. Il ne pourra donc plus jouer au basket.

L’autre qui peut être le mystérieux passager est Annie. Encore une fois, elle pourrait être blessée, mais pas autant qu’elle mourrait. Mais si c’est le cas, l’amitié de Dana Sue et Maddie est blessée. La saison prochaine vous donnera des détails à ce sujet.

Que se passe-t-il ensuite avec le carré d’amour entre les adolescents?

La saison 1 a commencé avec le triangle amoureux entre Tyler, Annie et Kyle. Kyle aimait Annie, cependant, elle aimait Tyler. Tyler la considérait juste comme une jeune sœur. Selon la romance des différentes séries, il se peut que Tyler commence à aimer Annie quelque temps dans la série. Kyle ne sera pas dans le coup car il a une romance difficile avec Nellie. Lorsqu’il sera sorti, quelqu’un entrera, ce sera Simon. Maintenant, il est difficile de parler de l’histoire d’amour et de la partie romantique. Mais les adolescents auront certainement leur partenaire.

Quelle sera la prochaine étape pour Helen et Erik?

Ces deux personnages sont très bien moulés dans la série. Les fans adorent ces personnages. Tout allait bien entre eux mais soudainement Ryan est venu entre eux. Ryan n’était pas aussi mauvais que tout le monde le pense. Mais c’est bien de voir que Helen et Ryan sont finis.

Donc, cela mènera certainement à une romance entre Helen et Erik. Que vous verrez lors de la deuxième saison.

– Publicité –