Voici les informations sur Google Pixel 5 Mobile obtenant de nouvelles mises à jour !!

Tout le monde parle du moment où Google Pixel 5 arrivera sur le marché. Mais vous ne savez pas que Google propose des mises à niveau à ses anciens modèles. Il y a une mise à jour assez complète cette semaine. Cette mise à jour ajoute certaines des grandes et petites fonctionnalités du mobile. Un important est fait pour la batterie adaptative. Cette mise à jour a d’abord été donnée à Android Pie.

Cette fonctionnalité a tendance à prédire combien de temps votre téléphone durera sur une charge. Il utilise également ces informations pour ajuster les ressources système.

Détails de Google Pixel 5

Google ne clarifie pas absolument comment la batterie adaptative a été améliorée avec cette baisse de composant, essentiellement pour élargir la durée de vie de la batterie des gadgets au Pixel 2, ce qui est extrêmement pratique en pensant à la médiocrité de la continuité du Pixel 4.

En dehors de cette fonctionnalité, Google a également révisé l’une de ses fonctionnalités de bien-être numérique, qui est Wind Down. Une nouvelle itération appelée Bed Time est implémentée dans la fonctionnalité. Dans cette mise à jour lorsque vous rechargerez le mobile la nuit, il s’activera automatiquement. Il permet également d’activer et de désactiver ce modèle à partir du panneau de basculement rapide.

Toutes les personnes qui n’ont pas utilisé cette fonctionnalité. Vous devez savoir que cette fonction, lorsqu’elle est activée, rendra votre affichage mobile en niveaux de gris. Il sera activé pendant la nuit, il se fermera automatiquement le matin.

Google Recorder, une référence parmi d’autres applications Android et de loin notre préféré pour l’enregistrement et l’interprétation, deviendra de plus en plus utile avec cette mise à jour.

Les clients auront actuellement la possibilité de rechercher, de démarrer et d’arrêter des comptes avec des commandes Google Assistant. Les transcriptions peuvent également être envoyées directement à Google Docs, ce qui rend la progression de l’enregistrement à l’élément concluant considérablement cohérente.

La suite de sécurité personnelle du pixel verra également quelques améliorations. Une heure d’enregistrement prévue où vous devrez confirmer votre sécurité est la nouvelle fonctionnalité.

