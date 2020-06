Voici les informations sur Da 5 Blood Poster récemment publié !!

– – –

Da 5 Bloods Chaque détail que vous devez savoir. Il s’agit d’un drame de guerre américain. Il est créé par Spike Lee. Ce film sortira le 12 juin 2020 sur Netflix.

Récemment, le Memorial Day, une nouvelle affiche de Da 5 Bloods a été publiée. Cette affiche rend hommage aux anciens combattants. En février 2019, l’émission de guerre Netflix de Spike Lee mettant en vedette Chadwick Boseman, Da 5 Bloods, a été prise en compte. Le film, qui semble aller et venir entre les jours d’hier et d’aujourd’hui, suit quatre vétérans afro-américains de la guerre du Vietnam qui reviennent dans le désert pour découvrir les parties restantes de leur chef d’équipe (Boseman) et peut-être l’or qu’il leur a aidé couverture.

Détails sur Da 5 Bloods

– – –

La prochaine aventure de Lee arrive sur Netflix le 12 juin, et l’avancement du film a commencé avec la sortie des premières images et une bande-annonce présentant l’attention sur l’expérience afro-américaine du Vietnam. Actuellement, Da 5 Bloods a également une autre bannière.

Le compte officiel de Netflix Film sur Twitter a publié une nouvelle affiche de Da 5 Bloods le Memorial Day. C’est le jour approprié pour publier la nouvelle affiche car elle rendra hommage aux anciens combattants d’Amérique. L’autre montre également la version moderne des quatre anciens combattants qui lèvent les bras pour saluer. La grande partie de l’affiche est prise par le personnage de Boseman, qui est le principal acteur principal du film.

Netflix a tweeté: –

«Encadrez ceci et placez-le sur mon mur !!!

Da 5 Bloods, sur Netflix le 12 juin »

L’affiche est unique et intéressante à sa manière. Il illustre le pouvoir des soldats et les sacrifices qu’ils ont consentis.

Comme vous l’avez lu précédemment, le film est créé par Spike Lee. On lui montre les détails de la perspective afro-américaine de la marque. Le timing est également génial car il sortira le Memorial Day.

Le film de Lee est une histoire fascinante du Vietnam, avec un accent sur les officiers noirs qui ont combattu la guerre tandis que des voix remarquables pour le réseau comme Martin Luther King Jr. étaient tuées aux États-Unis

Restez à l’écoute de cette page pour plus de mises à jour sur les séries et les films !!!

Bonne lecture!!

– – –