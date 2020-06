Voici les informations sur 13 Reasons Why Season 4 Plot et les fans en sont très en colère !!

– – –

13 raisons pour lesquelles la saison 4 Les rebondissements et les fans sont très en colère !!

Il s’agit d’une série télévisée Web américaine pour adolescents. Cette série est développée pour Netflix. La série parle des élèves des écoles pour adolescents, auxquels ils font face à une agression différente dans les écoles. La partie principale de la série suit le personnage nommé Clay Jensen et son amie Hannah Baker.

Hannah Baker est celle qui s’est suicidée à cause de l’intimidation et des agressions sexuelles à son lycée. De plus, elle manque de soutien de ses amis. Après cela, tous ses amis trouvent un enregistrement d’elle racontant pourquoi elle est morte et qui sont tous responsables de cela. Après certains des épisodes, il est venu à savoir que le principal coupable à cause duquel elle a pris sa vie est Bryce Walker. Dans la saison 3, il est également mort et son ami Monty est également mort.

13 raisons pour lesquelles la saison 4 complote l’intrigue

Vous savez tous que Bryce Walker est tué par certains des amis de Clay. Mais au tribunal, il est prouvé que Bryce est tué par Monty. Mais ce n’est pas vrai.

Maintenant dans la quatrième saison, la série parle principalement du petit ami de Monty qui essaie de découvrir le mystère de la mort de Monty et il n’est pas le tueur original de Bryce.

Spoilers Ahead !!

Après certains événements de la saison 4, les fans apprennent que Justin Foley, qui se remettait d’une dépendance à l’héroïne, décède à cause du VIH qui se transforme en sida. Les fans sont très en colère contre cela, il était l’un des personnages importants de la série. S’il meurt comme ça, cela blessera définitivement les fans.

Voici quelques-uns des tweets concernant ce problème: –

@ mbross44

Cher @ 13ReasonsWhy: Votre histoire sur le VIH / SIDA avec Justin, le personnage UN avec un arc vraiment remboursable dans cette série, aurait été une excellente occasion de montrer que le VIH / SIDA n’est pas une condamnation à mort au 21e siècle. J’ai toléré * beaucoup * d’histoires et de trames inutiles (1/2)

@qhopp

ok ONE more post bc JE SUIS TELLEMENT ENCORE

[SPOILERS]

Vous aviez un personnage qui luttait contre la toxicomanie + l’itinérance obtient enfin une famille aimante et un coup de feu vers un avenir radieux et vous… le tuer avec le sida ??? ÊTES-VOUS SÉRIEUX ????? # 13reasonswhy4 # 13ReasonsWhy

Sérieusement, cette mort de Justin est incroyable car il se remettait et beaucoup de choses sont entre ses mains. Mais soudain, il meurt.

Eh bien, c’est aux développeurs et aux écrivains, ils peuvent montrer tout ce qui leur convient.

Si vous n’avez pas regardé 13 Reasons Why, vous pouvez le regarder sur Netflix. Tous les épisodes sont disponibles sur cette plateforme de streaming.

