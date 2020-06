Voici les détails sur Transformers 7 Plot, la date de sortie et bien d’autres choses que vous devez savoir avant de regarder !!

– – –

Transformers est une série de films d’action américains de science-fiction. Il est basé sur la célèbre franchise appelée Transformers. Cela a commencé dans les années 80. Les cinq premiers films de la franchise sont réalisés par Michael Bay. Les noms de ces films sont Transformers (2007), Revenge of the Fallen (2009), Dark of the Moon (2011), Age of Extinction (2014) et The Last Knight (2017).

Un film qui est un film dérivé appelé Bumblebee est sorti le 21 décembre 2018. Ce film a été réalisé par Travis Knight et produit par Bay.

En général, la série a reçu des critiques négatives et mitigées, mais le dernier film qui est Bumblebee a reçu des critiques positives.

Le nouveau film qui arrive dans cette franchise sera nommé Transformers 7 « : » The Rise of Unicorn « .

Date de sortie de Transformers 7

Il est difficile de dire sur la date de sortie de Transformer 7. Comme rien n’est dit par les développeurs du film. Vous pouvez vous attendre à la fin du film à la fin de 2020 ou quelque part en 2021. Plus tôt, il y avait des nouvelles disant que Transformers 7 allait sortir en 2019. Mais vous avez vu que l’année est finie et maintenant vous êtes en 2020 avec la pandémie de coronavirus. Vous n’avez pas de film. La raison est inconnue, c’est pourquoi le film a été reporté.

L’intrigue de Transformers 7

Ce film suivra le film The Last Knight. Après les événements du film The Last Knight, Optimus Prime apprend l’état de Cybertron. Il prend également connaissance du fait de sa source. La tromperie de Quintessa conduit à l’exposition de Licorne.

C’est un nageur dont les cornes sont venues des Chevaliers de la Terre. Les motifs de la Licorne et de la Quintessa s’affrontent. Cela conduit à une bataille intergalactique géante entre deux Titans. La bataille est sur Terre.

