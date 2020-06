Voici les détails sur les livres Harry Potter comme les livres les plus appréciés et combien de livres sont dans le canon !!

– – –

Harry Potter est l’un des livres les plus appréciés des enfants aux 20e et 21e siècles. La question principale est de savoir combien de livres sont dans le canon ??

JK Rowling est cet auteur qui a amené les meilleurs personnages pour enfants ces derniers temps. Les livres sont super incroyables. Lorsque les livres se sont adaptés au cinéma, tout a changé. Partout dans le monde, les gens adoraient le cinéma. Après cela, vous obtenez également des jeux en ligne, des séries dérivées et bien d’autres choses. Cela a changé le goût des films chez les gens. Cela a commencé une nouvelle ère de films. Cela a commencé avec le premier livre de la série Harry Potter sorti le 26 juin 1997. Il s’appelait Harry Potter et la pierre philosophale. Après cela, c’est devenu une tendance dans l’industrie. Le deuxième livre est sorti le 28 juillet 1998. Il s’appelait Harry Potter et la chambre des secrets. Le troisième livre est sorti le 8 juillet 1999. Le nom du livre était Harry Potter et le prisonnier d’Azkaban. Le quatrième livre est sorti le 8 juillet 2000. Le nom de ce livre était Harry Potter et la coupe de feu.

De là, les livres ont été adaptés en tant que films.

Le premier film du premier livre est sorti en 2001.

Le cinquième livre est sorti le 21 juin 2003. Il a été nommé Harry Potter et l’Ordre du Phénix. Le sixième livre est sorti le 16 juillet 2005. Il s’appelait Harry Potter et le Prince de sang mêlé. Le septième livre est sorti le 21 juillet 2007. Le nom de ce livre était Harry Potter et les reliques de la mort. Le huitième livre est sorti le 31 juillet 2016. Le nom de ce livre était Harry Potter et l’enfant maudit.

Les films ont été tournés dans tous les livres sauf le dernier qui était Harry Potter et l’enfant maudit.

Nombre total de livres: –

Au total, il y a sept romans

Harry Potter et la pierre philosophale

Harry Potter et la Chambre des Secrets

Harry Potter et le prisonnier d’Azkaban

Harry Potter et la coupe de feu

Harry Potter et l’Ordre du Phénix

Harry Potter et le prince de sang mêlé

Harry Potter et les Reliques de la Mort

Chacun de ces livres est adapté comme un film. Le dernier livre Harry Potter et les reliques de la mort a été divisé en deux parties en tant que film. Le premier s’appelle Harry Potter et les reliques de la mort partie 1 et le second s’appelle Harry Potter et les reliques de la mort partie 2.

En 2001, JK Rowling a sorti un livre dérivé nommé Fantastic Beasts and Where to Find Them and Quidditch Through the Ages. Voici le premier livre sur le manuel de l’école de sorcellerie et de sorcellerie de Poudlard et le deuxième livre que Harry aimait lire à l’école.

Les autres informations:-

Tous les bénéfices des livres ont été reversés à Comic Relief. En 2007, JK Rowling a écrit un autre livre intitulé The Tales of the Beedle the Bard, une collection de contes de fées. Ce livre a été lu par Hermione à l’école.

En 2008, JK a également écrit un court prequel qui en dit plus sur le monde sorcier. Il a été écrit dans le cadre de la collecte de fonds Waterstones.

En 2015, l’histoire de Harry Potter et de l’enfant maudit a été révélée. Après cela, il a été écrit par Jack Thorne basé sur une histoire de Rowling. Ce livre se concentre sur les incidents de Harry Potter et de la Relique de la Mort. Avec ce livre, les romans Harry Potter ont pris fin. En 2016, certains des autres livres sont sortis comme les retombées finales telles que Poudlard: un guide incomplet et peu fiable; Nouvelles de Poudlard sur le pouvoir, la politique et les poltergeists pesky; et des histoires courtes de Poudlard d’héroïsme, de difficultés et de loisirs dangereux.

Donc, il y a 14 romans dans le canon.

À part la pièce (Harry Potter et l’enfant maudit), tous les livres ont été écrits par JK Rowling.

