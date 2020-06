Voici les détails sur l’équipe de Jurassic World 2 qui prend toutes les précautions pendant le tournage !!

– – –

L’équipe Jurassic World 2 fait tout sur les mesures de sécurité. Ils ont repris le tournage après des mois de retard. Ces choses sont énoncées par Bryce Dallas Howard.

Détails sur le film

Jurassic World 3 est un prochain film d’aventure de science-fiction. Ceci est un film de la franchise Jurassic Park. Selon l’actualité, le tournage du film a commencé en février 2020. Mais il a été suspendu en mars en raison de la pandémie de coronavirus.

Détails sur le tournage et précautions

Maintenant, après un certain temps, Bryce Dallas Howard, qui reprendra son rôle de Claire Dearing. Dit que l’équipe recherche toutes les mesures de sécurité sur les plateaux. Ils ont tout fait avant de passer aux décors.

Entretien de Bryce Dallas

Dans une interview, Bryce Dallas Howard a expliqué comment les personnes derrière le film à Universal Studios assurent le bien-être des acteurs et de l’équipe. Elle a ajouté que leur communication était en cours. Ils font tout en matière de sécurité. Elle a également dit que les membres d’équipage ne s’y rendraient que parce qu’ils savent qu’il n’y a aucun danger lié au coronavirus, car toutes les précautions ont été prises avec soin. L’actrice a également déclaré que le tournage se déroule très lentement et de manière chaleureuse et qu’elle aime son travail.

Elle a dit beaucoup de choses dans l’interview. Elle a également expliqué ce qu’elle ressentait à l’idée de commencer le tournage du film. L’actrice a déclaré dans une conversation que l’équipage demandait toujours s’ils pouvaient commencer le tournage, comment allons-nous le faire ?? Toutes les mesures de sécurité ont-elles été prises ?? Et bien d’autres choses. Elle a dit qu’ils faisaient tout pour le secret et la santé des membres de l’équipage car ils ne voulaient risquer la vie de personne.

Elle a dit que si quelqu’un présentait des symptômes liés à la maladie, il serait isolé en une seconde et renvoyé chez lui. Ils veulent s’assurer que tous les protocoles nationaux ont été respectés. L’actrice a déclaré qu’à l’heure actuelle, le coût n’est pas la principale préoccupation. La sécurité est la chose principale maintenant. Elle est sûre qu’avec un équipage et des membres brillants, ils termineront le tournage de Jurassic World 3 avec des délais limités.

