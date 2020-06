Voici les détails sur la date de sortie de Justice League 2, l’intrigue, les chats, la bande-annonce et la vision du réalisateur sur le film !!

– – –

Détails de Justice League 2 – Date de sortie, intrigue, distribution, bande-annonce et vision du réalisateur sur le film !!

Ceci est un film américain de super-héros. Ce film est réalisé par Zack Snyder. Il est écrit par Chris Terrio et Joss Whedon. Ce film est basé sur la bande dessinée DC du même nom. Ce film est l’un des films célèbres de l’univers DC. Justice League 1 est sorti en 2017. Il a reçu de bonnes critiques de la part des critiques ainsi que des gens.

Justice League se compose de nombreux super-héros DC comme Batman, Superman, Cyborg, Flash, Aquaman, Wonder Women et bien d’autres.

Vision du réalisateur sur Justice League 2

Le réalisateur veut que le film touche tous les aspects de l’univers DC et des bandes dessinées DC. Ensuite, il sera plus aimé des fans. Il a dit que le film devrait être entièrement adapté et que tous les aspects clés devraient être présents dans le film. Cela devrait être miraculeux.

Date de sortie de Justice League 2

Il y avait des nouvelles que le film allait sortir en juin 2019 mais en raison d’un problème, il n’est pas sorti. Maintenant, le film sortira en mai 2020. Mais la pandémie de coronavirus a reporté la date de sortie. Il n’y a pas de nouvelles sur la date de sortie de Justice League 2. Il y a des chances que vous obteniez le film en 2021.

Les acteurs de Justice League 2

Henry Cavill comme Superman

Gal Gadot en tant que Wonder Women

Ben Affleck comme Batman

Jesse Eisenberg comme Lex Luther

Jason Mamoa comme Aquaman

Ray Fisher comme Cyborg

Ezra Miller comme Flash

De nouveaux acteurs rejoindront le film. Vous en saurez plus après un certain temps.

L’intrigue de Justice League 2

Dans Justice League, tous les super-héros tels que Batman, Wonder Woman, The Flash, Aquaman et Cyborg, unissent leurs forces pour sauver le monde de Steppenwolf. Le film montre une fin désastreuse du méchant Steppenwolf. Il a ouvert la voie à un nouvel antagoniste dans la partie suivante. Le méchant principal sera Darkseid dans Justice League 2.

La bande-annonce de Justice League 2

Il n’y a pas de bande-annonce de Justice League 2. Comme le film est retardé plusieurs fois, la bande-annonce est également retardée. Donc, il se peut que vous obteniez la remorque fin 2020.

