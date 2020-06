Voici les détails sur Kissing Booth 2 à venir sur Netflix le mois prochain !! Préparez-vous pour le plaisir !!

– – –

Préparez-vous, Kissing Booth 2 arrive sur Netflix le mois prochain !!

Netflix est un excellent site de streaming. Il a sorti certains des meilleurs films et séries de passage à l’âge adulte. Ce film à venir sera un énorme succès.

Le Kissing Booth 2 sortira sur Netflix le 24 juillet 2020.

Quelle sera l’histoire ??

L’histoire s’articulera autour de relations à distance. Que beaucoup d’entre nous sont obligés d’endurer en ces temps de verrouillage.

Elle Evans est l’un des personnages principaux du film a l’été le plus parfait de sa vie. Comme elle est avec son petit-ami méchant réformé, Noah Flynn. Mais maintenant, Noah est allé à Oxford pour étudier. Elle est au lycée pour sa dernière année. Elle est maintenant dans une relation à distance. Elle rêve d’entrer dans le collège de rêve avec son petit ami Lee. Il y a certaines complications parce qu’elle est maintenant une amitié très étroite avec un nouveau camarade de classe beau et charismatique nommé Marco.

Et Noah se rapproche également d’une étudiante parfaite. Elle doit décider à quel point elle lui fait confiance et qui elle aime vraiment.

Le prochain film Kissing Booth 2 est réalisé par Vince Marcello. Il est également le scénariste du film. Le film est basé sur le livre de Beth Reekles du même nom.

Comme dit précédemment, le film sortira le 24 juillet 2020 sur l’une des meilleures plateformes de streaming connues sous le nom de Netflix. Si vous n’avez pas acheté le pack Netflix. Vous pouvez maintenant acheter un pack mobile avec seulement Rs. 199.

Quelques détails supplémentaires

Il y a aussi une vidéo sur laquelle Joey qui a joué le personnage d’Elle a révélé la date de sortie de Kissing Booth 2. De plus, beaucoup d’autres choses sont également présentes dans cette vidéo. La vidéo est disponible sur la chaîne YouTube de Netflix.

