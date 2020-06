Voici les détails sur Justice League 2 Plot, Relase Date, Cast et tout ce que vous devez savoir avant de le regarder !!

– – –

Voici les détails sur Justice League 2 Plot, la date de sortie, le casting et tout ce que vous devez savoir avant de le regarder !!

Il s’agit d’un film de super-héros américain. Le film est basé sur l’équipe de super-héros de bande dessinée DC du même nom. Il s’agit du cinquième épisode de l’univers étendu DC. Justice League est dirigé par Zack Snyder. Il est écrit par Chris Terrio et Joss Whedon. Ce film est sorti en 2017. Il a reçu une très bonne réponse des téléspectateurs. Le film a rapporté 680 millions de dollars dans le monde entier. Le créateur du film a annoncé Justice league 2.

Le film est retardé sans aucune raison, il n’y a pas de casting, pas de production jusqu’à présent. Nous ne recevrons pas le film bientôt.

Dans Justice League, tous les super-héros tels que Batman, Wonder Woman, The Flash, Aquaman et Cyborg, unissent leurs forces pour sauver le monde de Steppenwolf. Le film montre une fin désastreuse du méchant Steppenwolf. Il a ouvert la voie à un nouvel antagoniste dans la partie suivante.

Si vous êtes un fan des films DC et que vous avez vu tous les films de l’univers DC, vous saurez que le méchant de la Justice League sera Darkseid.

Date de sortie de Justice League 2

Il y avait des nouvelles que le film allait sortir en juin 2019 mais en raison d’un problème, il n’est pas sorti. Maintenant, le film sortira en mai 2020. Mais la pandémie de coronavirus a reporté la date de sortie. Il n’y a pas de nouvelles sur la date de sortie de Justice League 2. Il y a des chances que vous obteniez le film en 2021.

Justice League 2 Cast

Henry Cavill comme Superman

Gal Gadot en tant que Wonder Women

Ben Affleck comme Batman

Jesse Eisenberg comme Lex Luther

Jason Mamoa comme Aquaman

Ray Fisher comme Cyborg

Ezra Miller comme Flash

Il peut s’agir des membres de la distribution dans Justice League 2. Puisqu’il n’y a aucune information sur les membres de la distribution. Vous pouvez vous y attendre.

