Voici les détails sur It’s Okay to Not Be Okay Season 1 Plot, Date de sortie, Cast, Trailer et bien d’autres choses que vous devez savoir avant de le regarder !!

Voici les détails sur le scénario de la saison 1 de Okay to Not Be Okay, la date de sortie, le casting, la bande-annonce et bien d’autres choses que vous devez savoir avant de la regarder !!

Il s’agit d’une série télévisée de comédie romantique sud-coréenne. Jo Yong a écrit la série. Park Shin Woo est le réalisateur. Il va sortir sur Netflix.

Date de sortie de la saison 1 de Okay to Not Be Okay

La saison 1 d’Okay to Not Be Okay sortira le 20 juin 2020. Elle comprendra 16 épisodes. Chaque samedi et dimanche, vous obtiendrez deux épisodes. Il s’achèvera dans huit semaines. La durée de chaque épisode sera de près de 60 minutes.

L’intrigue de la saison 1 de Okay to Not Be Okay

C’est bien de ne pas aller La saison 1 tourne autour d’un agent de santé communautaire Moon Kang Tae. Il travaille dans le service psychiatrique. La série tourne également autour d’une femme qui est un écrivain populaire de livres pour enfants. Elle souffre d’un trouble de la personnalité antisociale. Moon Kang Tae a un wok pour noter les conditions des patients et faire face aux situations inattendues. Il traite de l’amour et de l’affection et dit aussi que c’est bien de ne pas aller bien.

La distribution de It’s Okay to Not Be Okay Saison 1

Seo Ye-ji en tant que Go Moon-young

Oh Jung-se en tant que Moon Sang-tae

Kim Joo-hun en tant que Lee Sang-in

Park Kyu-young en tant que Nam Joo-ri

Kim Chang-wan en tant que Oh Ji-wang

Kim Mi-kyung en tant que Kang Soon-deok

Lee Eol comme Go Dae-hwan

Jang Gyu-ri en tant que Sun Byul

Jang Young-nam en tant que Park Haeng-ja

Park Jin-joo en tant que Yoo Seung-jae

Kim Soo-hyun en tant que Moon Kang-tae

La bande-annonce de la saison 1 de Okay to Not Be Okay

La bande-annonce de la saison 1 de Okay to Not Be Okay a été publiée le 10 juin 2020. Elle a été diffusée sur la chaîne YouTube de Netflix Asia.

