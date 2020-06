Voici les détails sur HighSchool DxD Season 5 Plot, la date de sortie, la bande-annonce et bien d’autres choses que vous devez savoir avant de regarder !!

– – –

Détails de la saison 5 de HighSchool DxD – Date de sortie, intrigue, bande-annonce et bien d’autres choses !!

Ceci est une série animée. Il est adapté pour un roman léger du même nom. Il est écrit par Ichiei Ishibumi. Le roman est illustré par Miyama-Zero. La série est dirigée par Tetsuya Yanagisawa. Il est produit par TNK. La série a d’abord été présentée sur AT-X.

Date de sortie de la saison 5 de HighSchool DxD

Le directeur de la série a annoncé qu’il y aurait une saison 5. Mais jusqu’à présent, ils n’ont pas mis à jour la date de sortie. Vous pouvez vous attendre à la série au début de 2021. En raison de la pandémie de coronavirus, l’émission a été reportée.

L’intrigue de HighSchool DxD Saison 5

L’histoire de la série tourne autour de la jeune fille nommée Issei Hyodo. C’est une lycéenne. Le nom du lycée est Kuoh Academy. Issei veut être un roi du harem. Lorsqu’il allait à son premier rendez-vous, il a été tué. Mais après un certain temps, il a relancé Rias Gremory. Comme il doit la sauver ainsi que sa famille diable.

Plus loin dans la série, il vient aux yeux qu’Issei Hyodo est un ange déchu. Issei et Rias sont devenus proches l’un de l’autre et ont établi une relation. Dans la saison à venir qui est la saison 5, quelque chose de mauvais va se produire. Cela commencera là où la saison 4 s’est terminée. Oppai Dragon sera de retour dans la saison 4. La saison 5 sera pleine d’action et d’aventure.

La bande-annonce de HighSchool DxD Saison 5

Il n’y a pas de bande-annonce disponible pour HighSchool DxD Saison 5. Les réalisateurs ont seulement renouvelé la série pour la saison 5. La bande-annonce sera publiée après que la date de sortie de la série sera disponible pour le public. Donc, vous devez attendre la bande-annonce.

Restez à l’écoute de cette page pour plus de mises à jour sur la série et le film !!

Bonne lecture!!

