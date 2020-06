Voici les détails sur Fast and Furious 9 Plot, Trailer, Release Date et tout ce que vous devez savoir avant de le regarder !!

p {

Fast and Furious 9 est un film d’action américain. Il est réalisé par Justin Lin. Ce film est écrit par Daniel Casey. Ce film est la suite de films de 2017 appelés The Fate of the Furious. Ce sera le film de nuit de la franchise. Ce film est également connu sous le nom de F9.

Date de sortie de Fast and Furious 9

Jusqu’à présent, huit films ont été publiés et ce sera la neuvième partie du film. Il devait être publié pour la première fois en 2020, mais en raison de la pandémie de coronavirus. Ce film est reporté au 2 avril 2021. Le film sera reprogrammé si d’autres problèmes surviennent à sa place.

L’intrigue de Fast and Furious 9

Ce film suivra l’histoire après le film Le destin des furieux. Il s’articulera autour de Dominic Toretto et de sa famille. Ils doivent affronter le frère cadet de Dominic, Jakob. Jacob est un assassin mortel. Jacob travaille avec l’ancien chiffre ennemi de Dominic. Cet ennemi tient une vendetta personnelle contre Dominique.

La bande-annonce de Fast and Furious 9

Le 31 janvier 2020, la bande-annonce de F9 est sortie. À partir de ce moment, les fans attendent la date de sortie de Fast and Furious 9. Ils sont très excités par le film. Mais maintenant, ils doivent attendre plus à cause de la crise des coronavirus.

La distribution de Fast and Furious 9

Selon les nouvelles et tout, ce sera le casting de Fast and Furious 9. Il y a de fortes chances que de nouveaux visages soient là.

Vin Diesel en tant que Dominic Toretto

Michelle Rodriguez comme Letty Ortiz

Tyrese Gibson comme Roman Pearce

Chris « Ludacris » Bridges en tant que Tej Parker

John Cena comme Jakob Toretto

Jordana Brewster en tant que Mia Toretto

Nathalie Emmanuel comme Ramsey

Sung Kang en tant que Han Lue

Helen Mirren comme Magdalene Shaw

Charlize Theron comme Cipher

Restez à l’écoute de cette page pour plus de mises à jour sur les films et séries à venir !!

Bonne lecture!!

