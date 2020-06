– – –

Voici les détails sur Doom Patrol Season 2 Plot, Date de sortie, Cast, Trailer !!

Il s’agit d’une série télévisée américaine de super-héros. Il a été créé par Jeremy Carver. Il a été créé pour l’univers DC. Cette série est basée sur l’équipe de super-héros DC du même nom.

Date de sortie de Doom Patrol Saison 2

La première saison de la série est sortie le 15 février 2019. Elle a été renouvelée pour la deuxième saison en juillet 2019. La deuxième saison allait sortir le 25 juin 2020. Elle va sortir sur HBO Max et DC Universe .

Le casting de Doom Patrol Saison 2

Diane Guerrero comme Jane

April Bowlby en tant que Rita Farr / Gertrude Cramp

Alan Tudyk comme Eric Morden / Mr Nobody

Matt Bomer et Matthew Zuk comme Larry Trainor

Brendan Fraser et Riley Shanahan comme Cliff Steele

Timothy Dalton en tant que Niles Caulder / The Chief

Joivan Wade en tant que Victor « Vic » Stone / Cyborg

Tout cela a été vu dans la saison 1. Il y a donc des chances que le même casting soit dans la saison 2.

L’intrigue de Doom Patrol Saison 2

Cette série tourne autour de super-héros qui ont obtenu leurs pouvoirs à travers différents incidents tragiques. Ils sont généralement rejetés par la société. Pour les protéger du monde extérieur, le chef qui était médecin leur a donné un manoir.

La première saison de la série parle du chef qui est capturé par M. Nobody. L’équipe Doom Patrol part en voyage pour le sauver. Tout au long du voyage, ils apprennent à se connaître. Ils ont également appris au sujet du chef que c’est lui qui a commis l’événement tragique et leur a donné ces pouvoirs mystérieux.

La deuxième saison sera plus fantastique et pleine de pouvoirs magiques.

La bande-annonce de Doom Patrol Saison 2

La bande-annonce de la saison 2 est sortie le 11 juin 2020. Elle est sortie sur la chaîne YouTube de HBO Max.

