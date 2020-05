Voici les détails sur Bosch Season-7 !! Sois prêt

– Publicité –



Mises à jour de Bosch Season 7:

Il s’agit d’une série télévisée Web procédurale de la police américaine. Cette série est produite par Amazon Studios et Fabrik Entertainment. Il est développé par Eric Overmyer. Fondamentalement, il est développé pour Amazon. Cela se produit depuis un certain temps.

Les gens ont beaucoup aimé la série. Il a reçu de bonnes critiques de la part des critiques. Six saisons ont été publiées et les fans attendent la sortie de la saison 7 de Bosch.

Date de sortie de la saison 7 de Bosch

– Publicité –

Les studios Amazon ont déclaré qu’il y aurait une saison de plus dans la série. Cette annonce a été faite en février 2020.

Vous savez que le monde se bat avec cette crise de coronavirus. Donc, la septième saison aura certainement un retard. De nombreuses séries ont été retardées et ce n’est pas loin non plus.

Le casting attendu de la saison 7

Il n’y a aucun détail sur le casting de Bosch Season 7. Mais certains des visages de la saison 6 peuvent être là.

Kovar McClure (Dr Stanley Kent) Lynn Collins (Alicia Kent) Julie Ann Emery (agent du FBI Sylvia Reece) Adam J. Harrington (FBI SAC Jack Brenner) Carter MacIntyre (agent du FBI Clifford Maxwell) Abby Brammell (Heather Strout) Kevin Will (Waylon Strout) Chris Payne Gilbert (Travis Strout) Leith M. Burke (Charlie Dax) Mary-Bonner Baker (DDA Hannah Blair) Benjamin Burt (Ben Craver) Jon Fletcher (Alex Sands) Tzi Ma (Brent Charles) Ashton Holmes (Roger Dillon) Jonny Rios (Antonio Valens) D.W. Moffett (Jack Killoran) Mitchell Fink (Ray Thacker) Bamba de Barbade (Remi Toussaint) Brian D. Mason (Winston) Terrence Terrell (Marvel)

Puisque vous savez que la production de la Bosch Season 7 a commencé, il est sûr qu’aucun nouvel acteur. Ainsi, à partir de la sixième saison, ils prendront le casting. Mais vous connaissez les développeurs, cela peut changer à tout moment. Donc, vous devez attendre que les développeurs donnent des détails à ce sujet.

Vous pouvez regarder toutes les saisons de Bosch sur Amazon Prime Videos. Pour plus de mises à jour sur les séries et films à venir, restez connectés à cette page.

Bonne lecture!!

– Publicité –