Voici les détails et informations sur Plot, Date de sortie et Cast of Euphoria Season 2 !!

Euphoria Saison 2 Chaque détail que nous connaissons jusqu’à présent. Il s’agit d’une série télévisée américaine pour adolescents. Cette série est développée par Sam Levinson. La série est basée sur la mini-série israélienne du même nom. La série a été diffusée sur HBO.

Date de sortie prévue de la saison 2 d’Euphoria

Il existe des informations selon lesquelles la date de sortie de la saison 2 d’Euphoria est reportée en raison de la pandémie de coronavirus.

La première saison a été créée le 16 juin 2020.

La série a été renouvelée pour la saison 2 en juillet 2019. Elle arrivait très bientôt. Mais maintenant, certaines des nouvelles arrivent et sont reportées. La production de nombreuses séries a été arrêtée. Donc, cette série l’a également mis en attente en raison du verrouillage.

Le casting d’Euphoria Saison 2

Zendaya est très enthousiaste à propos de la saison 2. Elle a dit que «j’avais tendance à harceler et à me moquer de l’auteur de la série Sam Levison concernant la saison 2.

Voici les détails du casting de la saison 2

Zendaya a joué Rue Bennett Maude Apatow a joué Lexi Howard Angus Cloud a joué Fezco Eric Dane a joué Cal Jacobs Alexa Demie a joué Maddy Perez Jacob Elordi a joué Nate Jacobs Barbie Ferreira a joué Kat Hernandez Nika King a joué Leslie Bennett Storm Reid a joué Gia Bennett Hunter Schafer a joué Jules Vaughn Algee Smith a joué Christopher McKay Sydney Sweeney a joué Cassie Howard

L’intrigue de la saison 2 d’Euphoria

Les attentes de la saison 2 sont très élevées, car la saison 1 a reçu de bonnes vues du public et les critiques Cast et l’équipe ont également montré que la saison 2 aura plus de drame pour adultes. Zendaya est très enthousiaste à propos de la saison 2.

La saison 1 a dépeint l’histoire d’une manière sophistiquée qui a choqué le public. Et il semble qu’il y ait plus de rebondissements dans la saison 2.

Vous devez attendre que les développeurs de la série donnent des détails sur l’histoire d’Euphoria Saison 2. Si vous n’avez pas vu Euphoria, vous pouvez le regarder sur HBO.

Vous obtiendrez de nombreux détails sur l’histoire et les choses qui vont se passer dans la saison 2.

