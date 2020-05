Voici les détails et informations sur la série Ragnarok !! Préparez-vous à la foudre !!

THE KOOPLES SPORT The Kooples - Top soie imprimée cropped détail contrasté - FEMME

Ce top en soie cropped vous offrira un look raffiné et séduisant en un clin d'œil, avec ses petites fleurs champêtres. Sa coupe raccourcie revisite la mode des années 1990, et son volume oversize l'inscrit dans la tendance du moment. Ce modèle se différencie grâce à sa bande contrastée sur le côté, qui lui