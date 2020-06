Voici les détails de Venom 2 Plot, Cast, Date de sortie et bien d’autres choses que vous devez savoir avant de regarder !!

– – –

Détails de Venom 2 – Terrain, date de sortie, distribution et bande-annonce et bien d’autres choses !!

Ceci est un film de super-héros américain. Il est basé sur le personnage Marvel Comics du même nom. Il est produit par Columbia Pictures. Ceci est associé à Marvel et Tencent Pictures. Le film est distribué par Sony Pictures Releasing. Le nom de la suite Venom sera « Que le carnage soit là ». Ce film est réalisé par Andy Serkis.

Date de sortie de Venom 2

Le Venom 2 sortira le 25 juin 2021. Le film devait sortir pour la première fois en 2020 mais il a été retardé en raison de la pandémie de coronavirus. Hardy a affirmé en août 2018 qu’il avait également choisi de jouer dans un troisième film Venom.

La distribution de Venom 2

Tom Hardy comme Eddie Brock / Venom

Woody Harrelson comme Cletus Kasady

Michelle Williams comme Anne Weying

Reid Scott comme Dan Lewis

Naomie Harris comme Shriek

Stephen Graham

Sean Delaney

L’intrigue de Venom 2

Vous savez que Venom 1 était aventureux et plein d’action. Vous verrez la même action et aventure dans Venom 2. Mais pour l’histoire, vous devez attendre la bande-annonce.

Eddie Brock est un écrivain / chroniqueur bien connu qui «suit des personnes qui préféreraient ne pas être suivies» comme il le dit. Il court sur la Life Foundation et tente de révéler les accusations que l’établissement a reçues, il perd toute sa profession.

Un semestre plus tard, il est ramené à l’établissement par l’un de leurs chercheurs en conduite automobile, mais lors de sa visite, Eddie passe en revue un étranger connu sous le nom de Symbiote. Venom, le Symbiote, choisit de se joindre et de s’adapter au corps d’Eddie de toute façon, cela place Brock dans une situation difficile via Carlton Drake, le pionnier de la Life Foundation.

Eddie / Venom doit empêcher Drake de poursuivre ses arrangements pour transformer le peuple d’un coup en Symbiotes complets avec ses pouvoirs d’intrusion.

