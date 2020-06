Voici les détails de The Kissing Booth 2 !!

– – –

Le Kissing Booth 2 a été annoncé, nous avons tous les détails.

Il s’agit d’un film de comédie romantique pour adolescents américains. Ce film est réalisé par Vince Marcello. Le scénario est également réalisé par Marcello avec Jay Arnold. Ce film est la suite de The Kissing Booth. Il est basé sur le roman The Kissing Booth 2: Going the Distance. Il est écrit par Beth Reekles.

Date de sortie de The Kissing Booth 2

– – –

Le film devrait sortir le 24 juillet 2020. Il sortira sur Netflix certains comme sa suite.

Il y avait des nouvelles que ce film devrait sortir le 7 juin 2020, mais en raison de la crise des coronavirus, il a été retardé.

Les acteurs de The Kissing Booth 2

Joey King (Shelly «Elle» Evans)

Joel Courtney (Lee Flynn)

Jacob Elordi (Noah Flynn)

Maisie Richardson-Sellers

Taylor Perez (Marco)

Molly Ringwald (Mme Flynn)

Meganne Young (Rachel)

Morné Visser (M. Flynn)

Bianca Bosch (Olivia)

Carson White (Brad Evans)

Tyler Chaney (cascades)

L’intrigue de The Kissing Booth 2

Le film Kissing Booth terminé avec Noah a laissé son amant du secondaire Ellie à l’école. Evans passe ses meilleurs étés. Elle fait tout avec son amant, utilisant son énergie pour obtenir l’amour. Son amoureux est un jeune changé.

La suite du film suivra le triangle amoureux d’Elle, Noah et Lee.

Il sera très intéressant de voir l’aventure dans leur amour et différents problèmes arriveront à l’école.

La bande-annonce

Fondamentalement, il n’y a pas de bande-annonce sur l’histoire de ce film, mais vous pouvez voir certaines des autres bandes-annonces ou annonces du film sur Netflix.

Voici les liens: –





Donc, vous obtiendrez très bientôt la bande-annonce principale

Jusque-là, vous pouvez regarder ces vidéos ci-dessus pour obtenir quelque chose sur le film.

Restez à l’écoute de cette page pour plus de mises à jour sur les séries et les films !!

Bonne lecture!!

– – –