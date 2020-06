Voici les détails de Terence Blanchard partition et informations sur Da 5 Blood !!

– – –

Da 5 Blood Updates: Voici les détails de la partition de Terence Blanchard et des informations sur Da 5 Blood !!

Vous êtes tous environ quatorze jours à compter de la date de sortie de ce film sur Netflix. Vous pouvez considérer le film BlacKkKlansman désigné par Oscar Spikes Lee. Il vous a généralement donné un film qui a tout, de la sensation à la dramatisation. En dehors de cela, ses films parlent des problèmes sociaux aux yeux du public. Voici le premier compost du film donné par Terence Blanchard.

Da 5 Blood Story selon Blanchard

– – –

«Il s’agit d’une histoire étonnante», explique Blanchard. «De plus, une fois de plus, Spike Lee a compris comment prendre une histoire américaine et la transformer en un show-stoping créatif et choquant extérieurement. Ce faisant, il m’a poussé à aller plus loin dans mes arrangements et dans ma tournure d’actualité.

Ce fut un tel plaisir de faire de la musique avec une histoire qui tend à notre humanité individuelle et à l’inexactitude de la guerre du Vietnam. »

Il a enregistré 21 titres.

Voici les noms des morceaux: –

À propos de cette mission

Otis et Tien dînent

Puis et fille parler

Nous l’enterrons (pour l’instant)

MLK assassiné

David rencontre Hedy

Rizières

David et Paul ont fait peur

Bloods Go Into Jungle

Trouver l’or

Paul et David ont des retombées

L’agneau veut sa part d’or

Le VC est de retour

Lettre à David

Paul est mordu

Famille Otis Talks

Paul perd de l’argent

David parle de sa mère

Paul et Norman

Lettre de Paul

Crédits de fin

Vous pouvez écouter toutes ces pistes sur Spotify.

Vous pouvez découvrir la playlist sur Spotify avec le nom de Da 5 Bloods. Les airs sont de Terence Blanchard. Le film se déroulera sur Netflix le 12 juin 2020. Il s’agit d’un film de 154 minutes qui a une tribune des quatre officiers africains américains.

Il est réalisé par l’exécutif populaire Spike Lee qui a également co-composé le contenu du film aux côtés de Danny Bilson, Paul De Meo et Kevin Willmott.

– – –