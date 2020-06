Voici les détails de Money Heist Saison 5 et quelles sont les chances de sa sortie !!

– – –

Money Heist Saison 5 annoncée, voici les détails de la saison 5 et quelles sont les chances de sa sortie !!

Vous savez à quel point Monet Heist est célèbre dans le monde entier. Il a gagné en popularité en très peu de temps. Donc, il est évident que vous verrez la saison 5 de Money Heist. Voici toutes les choses que vous devez savoir sur cette saison: –

Money Heist est cette série qui vous met sur votre bord à chaque minute du spectacle. Il a chaque épisode à couper le souffle.

Money Heist Saison 5 Détails

Quoi qu’il en soit, la saison 4 ressemblait de plus en plus à une friandise pour The Professor et le deuxième vol du pilleur à la Banque d’Espagne. De plus, la saison 4 s’est terminée sur un tel cliffhanger, que les fans ont déjà commencé à demander pour une saison 5 pour comprendre ce qui se passait après. Le fait est que Lisbonne est retournée avec succès aux voleurs après s’être échappée de la garde à vue.

Le professeur a été pris en flagrant délit par Alicia et il a été détenu sous la menace d’une arme.

D’autres choses qu’Arturo respire encore, mais Nairobi fait entre les mains de Gandía. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être dans la saison 5. Donc, il y a 100% de chances qu’il y ait une autre saison. Vous avez vu tous les personnages de la série, il y a donc des chances que vous voyiez la saison 6 également dans les années à venir. Alors, parlez de cette saison-5 sera là ou non.

Cela fait très longtemps que la saison 4 n’est pas sortie mais, malgré tout, elle a trouvé une place dans le Top 10 des films ou des émissions les plus vus sur Netflix dans de nombreux pays. Même sur les réseaux sociaux, les gens parlent de cette émission. Il existe donc de nombreuses théories de fans sur cette série.

Alex Pina, le créateur de Money Heist, a donné son feu vert à la saison 5 et d’autres acteurs ont également annoncé la saison 5.

Il y a des nouvelles que le tournage de la saison 5 a commencé au début de 2020, mais en raison de la pandémie de coronavirus, le travail de production a été arrêté. Vous pouvez donc vous attendre à ce spectacle en 2021.

