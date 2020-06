Voici les détails de l’interview du réalisateur d’Artemis Fowl Kenneth Branagh !!

– – –

Récemment, Screenrant a interviewé le réalisateur d’Artemis Fowl, Kenneth Branagh. Ils l’ont interrogé sur le processus de réalisation du film. Ils ont également posé des questions sur la sortie de Disney + et bien d’autres choses.

Généralement, Artemis Fowl est un roman. Il est écrit par Eoin Colfer. Maintenant, ce roman est repris dans un film de Kenneth Branagh. Ce film va sortir cette année. Une chose que vous savez, c’est que toutes les salles de cinéma sont fermées partout dans le monde. Donc, ce film sortira sur Disney Plus. Ce sera bon pour toutes les familles du monde car elles peuvent voir le film depuis leur domicile.

Screenrant a également demandé au réalisateur comment ils avaient adapté l’histoire d’Artémis. Ils lui ont également posé des questions sur le prochain film Tenet.

Voici ce qu’ils ont demandé: –

« Au cours de la dernière décennie, vous avez réalisé des films de super-héros, des mystères de meurtres, des films d’espionnage internationaux – et maintenant Artemis Fowl. Quel était le tirage au sort pour vous, et étiez-vous un fan des livres? »

Voici ce que Kenneth Branagh a répondu: –

Il a dit qu’il n’était pas connu des livres. Il n’est fait qu’en milieu de post-production sur Disney’s Cendrillon. De plus, il a dit qu’il aime l’histoire de la maturité des jeunes femmes. En cela, c’est un type d’autonomisation différent qui se trouve dans l’histoire, et vous aurez à dire que ce personnage est la victime.

Il aime ces histoires fascinantes. Il pense qu’à propos de ces films, vous essayez de créer un film divertissant sans faire une grosse déclaration. Et j’aime décrire le caractère des jeunes femmes. Et ici, j’ai pu voir Artemis Fowl. Il a dit que les deux histoires se ressemblent d’une manière différente. Il a également dit que ses neveux que nous lisons ce livre au moment du tournage, ils lui ont également dit de faire un film.

