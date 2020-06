Voici les détails de la série Dead To Me !! Que se passe-t-il avec la saison 3 !! C’est sorti ou pas !!

– – –

Dead to me est une série télévisée américaine de comédie sombre. Il est créé par Liz Feldman. La première saison est sortie le 3 mai 2019. Elle est sortie sur Netflix. La deuxième saison est sortie le 8 mai 2020. La série a reçu des critiques positives.

La série a été renouvelée pour la saison 2 le 3 juin 2019, après la sortie de la saison 1 le 3 mai 2019. La saison 2 de Dead to me est sortie le 8 mai 2020. Maintenant, si vous avez vu la saison 2, vous savez qu’il s’est terminé par un énorme cliffhanger. Donc, vous attendez définitivement la saison 3. Malheureusement, il n’y a aucune information sur la date de sortie de la saison-3.

Vous savez qu’à la fin de la saison 2, un petit accident s’est produit avec Jen et Judy. De petites blessures étaient là. Mais Jen répondait bizarrement. Donc, on ne sait pas ce qui est arrivé à Jen. Est-ce qu’elle va bien ou quelque chose ne va pas avec elle ??

Liz Feldman a parlé à TV Line de la prochaine saison; elle a déclaré: «Je suis raisonnablement optimiste et je suis optimiste à ce sujet. J’adore raconter l’histoire de Judy et Jen. Mes doigts et ceux qui sont croisés. »

Elle a en outre déclaré qu’elle ne voulait pas conclure le spectacle et donner aux fans une raison de terminer le spectacle là-bas.

Donc, espérons-le, la série sera renouvelée pour la saison-3. Vous devez attendre que les développeurs donnent un indice ou la date de sortie de la saison-3.

Mais c’est difficile maintenant, car la condition du monde n’est pas bonne. Le coronavirus a envahi le monde entier. L’industrie de la télévision s’est arrêtée. La plupart de la série a été reportée. Donc, si le tournage n’a pas encore commencé. Il faudra du temps pour sortir la série. D’ici là, vous pouvez regarder Dead To Me Season-1 et Season-2 sur Netflix.

