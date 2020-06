Voici les détails de F Is For Family Season-4 !!

– – –

F Is For Family est une sitcom américaine animée. Il est créé par Bill Burr et Michael Price. Il est créé pour Netflix.

Gaumont International Television et Wild West Television de Vince Vaughn ont produit la série. Cette série a reçu de nombreuses critiques positives de la part des critiques.

Date de sortie de F Is For Family Season 4

Le 18 décembre 2015, la première saison de la série est sortie. Il a reçu des critiques positives de la part des critiques. La saison 2 est sortie le 30 mai 2017 et la saison 3 est sortie le 30 novembre 2018. Le spectacle a été renouvelé pour la saison quatre le 24 janvier 2019. Elle sortira le 12 juin 2020. Donc, seulement il reste un jour pour la date de sortie. Ce sera amusant de voir cette série nouvelle saison.

F Is For Family Saison 4 Cast

Le casting est le même dans toutes les saisons de F Is For Family.

Bill Burr en tant que Frank Murphy

Laura Dern en tant que Sue Murphy

Justin Long comme Kevin Murphy

Haley Reinhart comme Bill Murphy

Debi Derryberry comme Maureen Murphy

Sam Rockwell comme Vic Reynolds

F Is For Family Saison 4 Terrain

Cette série suit la famille banlieue irlandaise américaine. La série se déroule au début du milieu des années 1970.

Si vous avez vu la saison 3, vous savez que le père de Frank Murphy apparaît pour une visite surprenante. La saison 4 commencera là où la saison 3 s’est terminée. Vous pouvez voir la bande-annonce de la saison 4 pour en savoir plus sur la saison 4. Voici les informations sur le trailer de la saison-4.

F Is For Family Saison 4 Bande-annonce

Il existe une bande-annonce de la saison 4. La bande-annonce de la saison 3 est sortie le 3 octobre. Fondamentalement, ce n’était pas la bande-annonce, c’était une bande-annonce. La bande-annonce principale est sortie le 14 novembre. La bande-annonce de la saison 4 est sortie le 28 mai 2020. Vous pouvez regarder d’autres bandes-annonces de F Is For Family sur la chaîne YouTube de Netflix.

