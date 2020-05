Voici les détails de Carnival Row Saison 2 !! Préparez-vous pour un plaisir magique !!

– Publicité –



Carnival Row Season 2 Chaque détail que vous voulez savoir. Il s’agit d’une série télévisée Web américaine de fantaisie. Il est créé par René Echevarria et Travis Beacham. Le 30 août 2019, la première saison est sortie. Il est sorti sur Amazon Prime Video.

Carnival Row Saison 2 Date de sortie

Amazon a renouvelé la série pour la saison-2 en juillet 2019. Mais il n’y a aucune information sur la date de sortie de la saison-2. Certainement, il y aura un retard dans la saison 2 à cause de la pandémie de coronavirus. Vous pouvez vous attendre à ce qu’il soit publié en 2021. Comme il a reçu de bonnes critiques de la part des critiques ainsi que des téléspectateurs, il sera bientôt disponible.

Détails de la distribution de la saison 2 de Carnival Row

Il n’y a aucune information sur le casting de la saison 2. Mais vous pouvez vous attendre à certains acteurs de la saison 1:

Orlando Bloom (Rycroft Philostrate) Cara Delevingne (Vignette Stonemoss) Simon McBurney (Runyon Millworthy) Marchand de Tamzin (Imogen Spurnrose) David Gyasi (Agreus Astrayon) Andrew Gower (Ezra Spurnrose) Karla Crome (Tourmaline Larou) Arty Froushan (Jonah Breakspear) Indira Varma (Piety Breakspear) Jared Harris (Absalom Breakspear)

L’intrigue de Carnival Row Saison 2

Fair Row suit «des animaux légendaires qui ont fui leur pays déchiré par la guerre et se sont accumulés dans la ville alors que les pressions bouillonnent parmi les résidents et la population étrangère en développement». Au centre du spectacle se trouve l’examen concernant une série de meurtres non résolus, la frénésie d’intensité, l’amour incertain et les modifications sociales consommant toute harmonie inconfortable qui existe.

L’histoire de la saison 2 n’est pas encore sortie. Mais vous pouvez vous attendre à de nouveaux sports et des choses magiques au cours de la prochaine saison.

La bande-annonce de Carnival Row Saison 2

Le travail de production est toujours en cours. Donc, après la fin des travaux de production. Les développeurs publieront la bande-annonce de la saison 2. D’ici là, vous pouvez regarder la saison 1 de Carnival Row sur la chaîne Youtube d’Amazon Prime Video.

Vous pouvez regarder la série saison 1 sur Amazon Prime Video. Restez à l’écoute de cette page pour plus de mises à jour sur les séries et films à venir.

