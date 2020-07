Voici les dernières applications Android malveillantes que vous devez supprimer de votre téléphone dès que possible

Vous êtes-vous déjà retrouvé à feuilleter au hasard des dizaines de pages, sections et catégories du Play Store à la recherche de nouvelles applications et jeux utiles ou simplement amusants à installer sur votre appareil Android? Si oui, vous voudrez peut-être parfois prendre un peu de temps pour nettoyer votre téléphone de tout contenu potentiellement malveillant et invasif.

La dernière menace

Pour la énième fois au cours des derniers mois, un groupe de chercheurs en sécurité a découvert et documenté de manière rigoureuse une opération néfaste du Play Store à laquelle vous devriez faire tout ce qui est en votre pouvoir pour rester à l’écart. Pour sa part, Google a démarré les 19 applications reconnues coupables de comportement d’insertion publicitaire effréné et frauduleux après avoir été informé de leurs manigances, mais il est tout aussi important (sinon plus important) que vous fassiez de même dès que possible.

Après tout, Google Play ne peut pas vous protéger contre ce type de conduite odieuse une fois que vous avez téléchargé une application malveillante (ou, en fait, avant d’installer ces titres), vous devrez donc localiser et supprimer manuellement chacun et chaque application dangereuse de votre propre téléphone. Avec plus de 3,5 millions de téléchargements entre eux, il y a malheureusement des chances que certains d’entre vous aient effectivement été victimes des tactiques prédatrices détaillées dans le dernier rapport White Ops.

La pire chose à propos de cet ensemble particulier d’applications Android espiègles est qu’elles sont programmées pour tromper leurs utilisateurs en leur faisant croire qu’elles ne fonctionnent pas ou ne peuvent pas être installées correctement, en supprimant leurs propres icônes de lancement peu de temps après avoir été téléchargées pour effectuer le processus de désinstallation. inutilement difficile.

Mais alors que leurs fonctionnalités annoncées sont souvent limitées ou carrément inexistantes, les objectifs clandestins sont clandestins, simples et terriblement efficaces: bombarder les utilisateurs de publicités et détourner le trafic Web vers des portails louches. Cela ne semble pas très agréable … ou sécurisé, bien que pour être honnête, le rapport ne mentionne rien à propos de ce malware qui attaque l’intégrité de vos informations personnelles ou de vos données financières.

La liste (et les meilleurs moyens d’éviter de futures infections)

Néanmoins, vous devez absolument vérifier à la fois l’écran d’accueil de votre téléphone et la liste complète des applications actuellement installées sur votre appareil à partir du menu des paramètres pour l’un de ces titres:

Coupe d’image automatique

Flash d’appel couleur

Flou photo carré

Photo flou carré

Appel magique Flash

Flou facile

Flou d’image

Flou photo automatique

Flou photo

Maître du flou photo

Écran Super Call

Maître du flou carré

Flou carré

Photo flou intelligente

Flou photo intelligent

Flash Super Call

Flash d’appel intelligent

Éditeur de photos flou

Image floue

Comme vous pouvez le constater, il existe un thème commun dans les noms et la description de ces applications, qui étaient toutes déguisées en éditeurs de photos vous permettant de brouiller différentes sections d’images capturées avec les appareils photo de votre téléphone.

Avis sur le Play Store pour l’application Square Photo Blur maintenant supprimée

En plus de supprimer tout ou partie de ce qui précède dès que possible, vous voudrez porter une attention particulière la prochaine fois que vous téléchargez tout ce qui a été développé par des sociétés ou des «personnes» sommaires nommées Thomas Mary, Kirk Brian ou Davis Betty.

Des noms de développeurs aléatoires comme celui-ci devraient être votre premier drapeau rouge, se révélant souvent faux, tandis que le nombre d’avis 1 étoile donnés à une application peut être un cadeau mort de sa vraie nature, même lorsqu’il est accompagné d’un nombre égal ou supérieur de 5 classement par étoiles. Ce dernier groupe est également la plupart du temps faux, et surtout si de nombreuses critiques 1 étoile mentionnent des éléments tels que des fonctionnalités limitées, des publicités aléatoires et agressives et un processus de désinstallation délicat, vous devriez peut-être essayer de trouver une alternative plus fiable.