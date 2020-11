Voici les combos safelane les plus réussis dans Dota 2 Patch 7.27d

La dernière infographie de GOSU.AI montre certains des couples de héros les plus forts du safelane, avec Drow Ranger et Vengeful Spirit, le vainqueur clair avec un taux de victoire de 62,74%, près de quatre points de pourcentage de plus que le duo suivant.

Selon GOSU.AI, les données collectées représentaient les meilleurs duos avec «plus de 8000 parties jouées dans toutes les régions et tous les grades».

Voici les combos safelane les plus réussis Dota 2Le patch 7.27d et pourquoi ils fonctionnent si bien ensemble.

Drow Ranger et Vengeful Spirit

Alors que les deux héros forment un duo puissant à la fois sur la scène pub et compétitive depuis des années, les dernières itérations de Traxex, le Drow Ranger et Shendelzare, le Vengeful Spirit pourraient être leur plus puissant à ce jour.

Le duo se met en synergie dans tous les sens, du laning au tout dernier match. Traxex inflige principalement des dégâts physiques à distance, et Vengeful Spirit l’aide avec sa nouvelle aura puissante qui fournit l’agilité et la portée d’attaque pour que Drow tire à volonté. La portée d’attaque de Vengeance Aura fonctionne également avec le Multishot de Drow, lui permettant de lancer la compétence à une distance encore plus sûre.

La squishiness et le manque de mobilité de Drow signifient qu’elle est une cible de choix pour tout adversaire indiscret. Entrez Shendelzare, dont Netherswap peut la sauver du danger.

Vengeful Spirit continue d’ajouter de la valeur avec son étourdissement de missile magique et l’armure négative de la vague de terreur, permettant à Drow de se rapprocher suffisamment pour déclencher sa vague de flèches de givre douloureuses.

Ce n’est pas le jumelage le plus compliqué au monde, mais la facilité d’exécution et la viabilité à chaque étape du jeu en font un bon choix chaque fois que vous avez envie d’écraser vos ennemis avec une pluie de projectiles.

Spectre et Warlock

Spectre et Warlock sont deux puissants héros de combat d’équipe qui évoluent jusqu’à la fin de la partie. Ce qui fait passer ce couple au-dessus du bord, c’est leur vaste sustain et leur tankiness dans la phase de laning.

Spectre n’est pas une bonne lanière, mais elle peut être rendue presque impossible à tuer avec Dispersion. Son esprit tank est encore amplifié grâce aux soins entrants de Warlock’s Shadow Word.

Tant que le couple franchit la première étape du laning sans incident majeur, il récompensera ses alliés avec un énorme potentiel de combat d’équipe et l’une des courses les plus difficiles du jeu. Spectre peut facilement démarrer une escarmouche avec Haunt, permettant à Warlock une vue complète du champ de bataille. Le chaos ajouté aide Warlock à choisir sa place, libérant son offrande chaotique mortelle et faisant le suivi avec Fatal Bonds et Upheaval.

Si vous voulez jouer à Spectre, essayez de vous précipiter sur Blademail. C’est le nouvel objet le plus populaire pour elle dans le jeu compétitif, car les capacités passives et actives de l’objet fonctionnent sur la chair de poule. Cela lui ouvre des piles neutres, la tanke également et lui permet d’avoir une contribution au combat plus tôt.

Drow Ranger et immortel

Drow est le seul héros à faire deux apparitions sur la liste, cette fois avec un héros de soutien très différent dans Undying. C’est un témoignage de la force de Drow en tant que report dans la méta actuelle, mais Undying n’est pas en reste comme un cinq positif.

Les prouesses de Undying résident dans sa capacité à déloger les héros, grâce à sa masse naturelle et à sa capacité à voler de la force avec Decay. Si les ennemis tentent de tourner leur attention vers Traxex, son soin Soul Rip annulera rapidement les dégâts infligés.

Plus tard dans le jeu, la capacité de la pierre tombale d’Undying offre une excellente vision, tandis que des zombies engendrent des ennemis lents. Cela donne à Drow le règne libre du champ de bataille, lui permettant de choisir sa place et de tirer des cibles.

Le Golem de chair de Undying a été retravaillé en 7.27b, affaiblissant les ennemis pour une amplification directe des dégâts. Il est incroyablement synergique avec la capacité de tir de Drow Ranger qui donne à ses flèches une chance de percer l’armure de base. Les deux compétences offensives fonctionnent de manière indépendante et mettront sans aucun doute les ennemis affectés dans un monde de douleur.

Clinkz et Ogre Magi

Clinkz et Ogre Magi fonctionnent de la même manière que le combo Drow-Undying dans la voie. Ogre est l’un des héros les plus tankistes au niveau un, tandis que Clinkz a naturellement une portée élevée et poke avec des flèches incendiaires.

Ce qui manque à Clinkz et à Ogre en défense, cependant, ils le compensent par une attaque débridée. Clinkz manque notamment de contrôle de la foule, donc Ogre aide avec son étourdissement Fireblast et Ignite slow. Si Clinkz parvient à perdre son stock de flèches avec la vitesse d’attaque accrue de Strafe, le résultat probable est un adversaire mort.

Plus tard dans le jeu, Ogre’s Bloodlust commence à briller. Son augmentation de la vitesse de déplacement n’est pas très utile pour un héros qui a déjà Skeleton Walk, mais la vitesse d’attaque supplémentaire est la bienvenue pour le ganker squelettique qui consiste à faire exploser les ennemis le plus rapidement possible.

Riki et Grimstroke

Riki and Grimstroke est une autre voie de destruction puissante. Les deux héros ne sont pas les plus fiables en eux-mêmes, mais leurs compétences se recoupent bien.

La houle d’encre de Grimstroke inflige plus de dégâts et étourdit plus longtemps les ennemis plus longs sont affectés, mais ce n’est pas la compétence d’initiation la plus fiable. Riki atténue ces inquiétudes car il peut rester près de ses cibles avec deux charges de Blink Strike. Le combo ne devient plus puissant que plus tard dans le jeu avec le talent de niveau 20 de l’assassin lui conférant une portée de lancer supplémentaire sur la compétence.

L’étourdissement peut ensuite être facilement suivi d’un coup du destin ou de l’étreinte du fantôme, interdisant à la plupart des adversaires de répondre.

Riki a également tendance à opter pour des objets de mise à mort à cible unique, tels que Diffusal Blade, Abyssal Blade et Nullifier. Cela fonctionne bien avec Soulbind de Grimstroke, qui donne à Riki la possibilité de se plaindre de deux héros au lieu d’un seul.

Protecteur de Luna et Treant

La faible capacité de Luna est atténuée par la force de Treant en début de partie. Le protecteur a également deux capacités de guérison avec la graine de sangsue et l’armure vivante, permettant à Luna de rester dans la voie sans retourner à la base.

Le duo peut être étonnamment efficace pour punir les héros excessifs. Nature’s Grasp maintient les adversaires ralentis, tandis que Luna est capable de compléter avec son Lucent Beam à longue portée. La bénédiction lunaire du cavalier lunaire augmente également les dégâts de base, ce qui transforme les coups de poing déjà élevés de Treant en armes nucléaires pratiques.

Les ultimes de Luna et Treant fonctionnent également bien ensemble. La prolifération de Treant maintient les ennemis en place, permettant à l’éclipse de Luna de faire pleuvoir Lucent Beams.

Wraith King et Jakiro

Wraith King et Jakiro sont difficiles à sortir de la voie en raison de leur santé naturellement élevée et de l’aide de Vampiric Aura. On ne peut pas en dire autant de leurs adversaires, car la litanie de ralentissements, d’étourdissements et de dégâts du duo au fil du temps réduit facilement les ennemis imprudents.

L’étourdissement pointer-cliquer de Wraith King aide Jakiro à suivre facilement le difficile Ice Path. Le contrôle supplémentaire de la foule permet aux squelettes invoqués de Wraith King de frapper la cible de son choix.

Même si Wraith King meurt, le ralentissement de la réincarnation peut aider le Twin Head Dragon à mettre en place un combo de Macropyre dévastateur. Les ennemis se résignent alors à choisir entre deux destins déplaisants: être transformé en os ou en cendre.

