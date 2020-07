Voici les cinq exclusivités PS4 les plus vendues aux États-Unis

Avec la sortie de Ghost of Tsushima, Sony a à peu près plafonné une génération exceptionnelle de support pour la PlayStation 4. Mais quels titres ont récolté le plus d’argent aux États-Unis jusqu’à présent? L’analyste de NPD, Mat Piscatella, a révélé le classement des cinq meilleurs jeux exclusifs sur la base des ventes en dollars à ce jour, et il montre à quel point le géant japonais a connu une génération réussie:

Spider-Man de Marvel Dieu de la guerre Horizon Zero Dawn Le dernier d’entre nous: partie II Remake de Final Fantasy VII

Il y a quelques choses à noter ici: le succès de Marvel’s Spider-Man est de bon augure pour Spider-Man de Marvel: Miles Morales, qui est destiné à être un énorme succès pour PlayStation 5 lors du lancement plus tard cette année. Guerrilla Games doit également être ravi du succès d’Horizon Zero Dawn, étant donné qu’il s’agissait d’une propriété non prouvée lors de son lancement en 2017.

Mais regardez The Last of Us: Part II go: il n’est sorti que depuis un mois environ et c’est déjà la quatrième PS4 exclusive la plus vendue de la génération. Ce serait intéressant de voir un top dix complet, car nous aimerions savoir où se situent Bloodborne et Uncharted 4: A Thief’s End. Quelle génération impressionnante pour la PS4, cependant!